Identifican a hombre asesinado en Urabá: fue hallado sin vida en un vehículo

Un nuevo hecho violento sacudió al Urabá antioqueño. Las autoridades confirmaron la identidad del hombre asesinado en la vereda El Tigre, zona rural del municipio de Chigorodó.

Se trata de Jhon Henry Jaramillo Carvajal, de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado en circunstancias que ahora son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la información recopilada en las primeras indagaciones, la víctima se movilizaba en un vehículo cuando, al parecer, fue interceptada por varios hombres armados. Los agresores presuntamente la obligaron a descender del automotor antes de atacarla violentamente.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron el cuerpo en la parte trasera del vehículo. El examen preliminar evidenció que presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego, además de marcas de presión en el cuello y en las manos, elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.