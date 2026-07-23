Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Identifican a hombre asesinado en Urabá: fue hallado sin vida en un vehículo

Entre las hipótesis que manejan las autoridades figura una posible participación del Clan del Golfo. Ahora la investigación quedó en manos de la Fiscalía, que buscará reconstruir la secuencia del homicidio.

  • Jhon Henry Jaramillo Carvajal tenía 32 años de edad. El examen preliminar evidenció que presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego, además de marcas de presión en el cuello y en las manos. FOTOS Cortesía Urabá Digital.
    Jhon Henry Jaramillo Carvajal tenía 32 años de edad. El examen preliminar evidenció que presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego, además de marcas de presión en el cuello y en las manos. FOTOS Cortesía Urabá Digital.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Un nuevo hecho violento sacudió al Urabá antioqueño. Las autoridades confirmaron la identidad del hombre asesinado en la vereda El Tigre, zona rural del municipio de Chigorodó.

Se trata de Jhon Henry Jaramillo Carvajal, de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado en circunstancias que ahora son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Lea más: Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana

De acuerdo con la información recopilada en las primeras indagaciones, la víctima se movilizaba en un vehículo cuando, al parecer, fue interceptada por varios hombres armados. Los agresores presuntamente la obligaron a descender del automotor antes de atacarla violentamente.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron el cuerpo en la parte trasera del vehículo. El examen preliminar evidenció que presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego, además de marcas de presión en el cuello y en las manos, elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Tras recibir el reporte de la comunidad, funcionarios de la Policía Judicial realizaron la inspección técnica del cadáver, aseguraron la escena del crimen y adelantaron la recolección de evidencias que podrían ser determinantes para identificar a los responsables.

Ahora la investigación quedó en manos de la Fiscalía, que buscará reconstruir la secuencia del homicidio, determinar el móvil del ataque e individualizar tanto a los autores materiales como a quienes habrían ordenado el crimen.

Entérese: Antioquia va bien, pero necesita una mano en seguridad, salud y envejecimiento: ¿lo hará el nuevo Gobierno?

Entre las hipótesis que manejan las autoridades figura una posible participación del Clan del Golfo, organización criminal con fuerte presencia en el Urabá antioqueño. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita atribuir el homicidio a ese grupo armado, por lo que esa línea investigativa continúa siendo objeto de verificación.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, investigadores recopilan testimonios de habitantes del sector y revisan otros elementos probatorios con el propósito de esclarecer este nuevo caso de violencia que enluta a Chigorodó.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era el hombre asesinado en la vereda El Tigre de Chigorodó?
La víctima fue identificada por las autoridades como Jhon Henry Jaramillo Carvajal, de 32 años, quien fue encontrado sin vida en una zona rural del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño.
¿Cómo ocurrió el homicidio de Jhon Henry Jaramillo Carvajal?
Las primeras investigaciones indican que el hombre habría sido interceptado mientras se movilizaba en un vehículo, obligado a descender y posteriormente atacado. Su cuerpo fue hallado en la parte trasera del automotor.
¿Qué buscan establecer las autoridades en este caso?
Los investigadores buscan determinar cómo ocurrieron los hechos, cuál fue el móvil del homicidio e identificar tanto a los autores materiales como a quienes habrían ordenado el ataque.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos