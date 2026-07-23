Urabá se blinda ante El Niño: Antioquia ejecuta obras para proteger a más de 54.000 habitantes

La Gobernación de Antioquia puso en marcha un paquete de obras de mitigación del riesgo en cinco municipios del Urabá antioqueño, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de miles de familias frente a inundaciones, erosión y periodos de escasez de agua. Las intervenciones, lideradas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), beneficiarán a más de 54.000 habitantes de esta subregión.
Los trabajos se desarrollan en Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, territorios que resultaron afectados por las emergencias registradas a comienzos del año y que ahora hacen parte de un plan de recuperación orientado a enfrentar los efectos asociados al fenómeno de El Niño.