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Evacúan edificio en Rionegro tras terremoto: al menos 10 familias resultaron afectadas

El inmueble, ubicado en el sector El Rosal, fue evacuado de manera preventiva mientras se realizan las evaluaciones para determinar sus condiciones. En este municipio ya fueron atendidos 30 de los 41 incidentes reportados tras el terremoto.

  • El inmueble permanece temporalmente inhabilitado mientras se adelanta la caracterización de las familias y se realizan las verificaciones correspondientes. FOTO Cortesía MiOriente.
    El inmueble permanece temporalmente inhabilitado mientras se adelanta la caracterización de las familias y se realizan las verificaciones correspondientes. FOTO Cortesía MiOriente.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
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Tras el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, un edificio ubicado en el sector El Rosal en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, tuvo que ser evacuado preventivamente luego de que se identificaran afectaciones en el inmueble.

La evacuación fue realizada por el Cuerpo de Bomberos de Rionegro, en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Control Urbanístico del municipio, como medida de protección para los residentes.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, al menos 10 familias que viven en el edificio resultaron afectadas.

El inmueble permanece temporalmente inhabilitado mientras se adelanta la caracterización de las familias y se realizan las verificaciones correspondientes.

Desde la Administración Municipal se desplegaron equipos técnicos y de atención para acompañar a los habitantes afectados. A las familias se les brindó caracterización y apoyo psicosocial, mientras organismos como Bomberos y Defensa Civil participaron en la respuesta a la emergencia.

El caso del edificio El Rosal hace parte del balance de emergencias que dejó el terremoto en Rionegro, donde las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado en el CMC de la Alcaldía para coordinar la atención de los reportes.

41 incidentes reportados en Rionegro tras el terremoto

Hasta el último balance entregado por las autoridades municipales, 41 incidentes habían sido reportados a las líneas de emergencia de Rionegro, de los cuales 30 ya habían sido atendidos.

La mayoría de los casos corresponden a viviendas y edificios en los que se identificaron pequeñas dilataciones en revoques o afectaciones en algunas juntas de construcción. Los equipos técnicos se han desplazado hasta los lugares reportados para determinar si existe algún riesgo para sus ocupantes.

En la Clínica Somer también se registró una situación que generó preocupación. Allí se presentó un asentamiento leve, pues una de las torres se movió 1,2 centímetros con respecto a la otra, lo que produjo desprendimiento de algunos materiales.

Sin embargo, las inspecciones realizadas por ingenieros determinaron que no hubo una afectación estructural grave.

Las instituciones educativas también hacen parte del balance. Las autoridades han atendido 20 reportes relacionados con colegios y, de estos, ocho presentan algún tipo de afectación.

A su vez, se registraron daños en dos centros de desarrollo infantil. Cinco de las instituciones revisadas ya fueron liberadas al no encontrarse afectaciones que representaran riesgo.

Otro punto que permanece bajo evaluación está en el barrio Santa Teresa de El Porvenir, donde ocho apartamentos resultaron afectados por daños en una losa.

Técnicos analizan si es necesario realizar una evacuación preventiva. Las familias de estas viviendas ya fueron caracterizadas y recibieron acompañamiento psicosocial.

Gestión del Riesgo pide no caer en el pánico

Ante la cantidad de reportes y las cadenas que comenzaron a circular en redes sociales después del terremoto, Andrés Pérez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro, pidió a los habitantes mantener la calma y consultar únicamente información oficial.

El funcionario explicó que todos los equipos de respuesta del municipio permanecen desplegados para revisar las estructuras en las que los ciudadanos reporten anomalías.

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La recomendación para los habitantes es estar atentos a señales como grietas, dilataciones u otras modificaciones visibles en viviendas y edificios. Cualquier situación que genere preocupación puede ser reportada para que personal técnico realice la inspección.

Las autoridades también recomendaron a los ciudadanos tener preparado un botiquín y un maletín de emergencia, de manera que puedan actuar de forma organizada ante una eventual réplica.

Para reportar emergencias o daños en las viviendas, los habitantes de Rionegro pueden comunicarse a la línea 123 o al número 301 670 7070.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fue evacuado el edificio El Rosal en Rionegro?
El edificio fue evacuado de manera preventiva después de que se reportaran afectaciones tras el sismo del 10 de agosto. El inmueble está siendo evaluado por la Administración Municipal para determinar sus condiciones de seguridad.
¿Qué atención recibieron las familias evacuadas?
Las familias fueron caracterizadas y recibieron acompañamiento psicosocial. En la atención también participaron el Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Defensa Civil.
¿Cuántos incidentes se han reportado en Rionegro tras el terremoto?
Hasta el último balance entregado por las autoridades, se habían reportado 41 incidentes a las líneas de emergencia del municipio.
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