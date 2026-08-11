Evacúan edificio en Rionegro tras terremoto: al menos 10 familias resultaron afectadas

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, un edificio ubicado en el sector El Rosal en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, tuvo que ser evacuado preventivamente luego de que se identificaran afectaciones en el inmueble.

La evacuación fue realizada por el Cuerpo de Bomberos de Rionegro, en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Control Urbanístico del municipio, como medida de protección para los residentes.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, al menos 10 familias que viven en el edificio resultaron afectadas.

El inmueble permanece temporalmente inhabilitado mientras se adelanta la caracterización de las familias y se realizan las verificaciones correspondientes.

Desde la Administración Municipal se desplegaron equipos técnicos y de atención para acompañar a los habitantes afectados. A las familias se les brindó caracterización y apoyo psicosocial, mientras organismos como Bomberos y Defensa Civil participaron en la respuesta a la emergencia.

El caso del edificio El Rosal hace parte del balance de emergencias que dejó el terremoto en Rionegro, donde las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado en el CMC de la Alcaldía para coordinar la atención de los reportes.