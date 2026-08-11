Más de 4.200 usuarios siguen sin gas en el Eje Cafetero tras el terremoto: estas son las zonas afectadas

Más de 4.000 usuarios del Eje Cafetero continúan sin servicio de gas natural luego del fuerte terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia.
En conversación con Caracol Radio, Carlos Mazeneth, gerente de Efigas, informó que actualmente 4.200 de sus cerca de 750.000 usuarios permanecen con el suministro suspendido, mientras los equipos técnicos avanzan en las inspecciones necesarias para determinar cuándo es seguro restablecer el servicio.
“El servicio se ha venido restableciendo, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de la manzana que se está operando. Fue suspendido en su totalidad en algunos sectores de Pereira, Dos Quebradas principalmente, y en la zona de Manizales fue sectorizado dependiendo de la afectación. Nosotros hemos venido ya restableciendo el servicio, ya quedan pocas áreas sin la prestación del servicio”, dijo.
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