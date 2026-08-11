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El reloj de la iglesia de Marinilla se quedó “congelado” justo cuando ocurrió el terremoto

El reloj del parque principal de Marinilla quedó detenido en el momento en que el fuerte movimiento telúrico sacudió a Antioquia. El curioso episodio también fue reportado en otros municipios del departamento.

  • De acuerdo con la publicación, el video donde se aprecia el reloj detenido se grabó a las 6:05 p.m. del lunes 10 de agosto. FOTOS Cortesía El Marinillo.
    De acuerdo con la publicación, el video donde se aprecia el reloj detenido se grabó a las 6:05 p.m. del lunes 10 de agosto. FOTOS Cortesía El Marinillo.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 4 horas
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El fuerte sismo que estremeció a Antioquia este lunes 10 de agosto dejó imágenes de angustia, daños materiales y evacuaciones, pero también una escena que llamó especialmente la atención de los habitantes de Marinilla: el reloj ubicado en el parque principal quedó detenido justo en el momento en que ocurrió el movimiento telúrico.

Una publicación difundida en redes sociales muestra el reloj con sus manecillas inmóviles, marcando la hora en la que el sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se sintió con fuerza en diferentes regiones del país.

La imagen llamó la atención de los habitantes por la coincidencia entre la hora que quedó registrada en el reloj y el momento del temblor. El fenómeno, sin embargo, no significa que el tiempo se haya detenido, sino que puede estar relacionado con el efecto de las vibraciones sobre los mecanismos de relojes.

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De acuerdo con la publicación, el video donde se aprecia el reloj detenido se grabó a las 6:05 p.m. del lunes 10 de agosto, mientras se llevaba a cabo la procesión de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción.

El caso de Marinilla no sería el único registrado después del terremoto. En Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño, también se reportó que el reloj ubicado en la torre de la iglesia del parque principal dejó de funcionar y sus manecillas quedaron marcando la hora del movimiento telúrico.

Otro episodio fue reportado en Envigado, donde una familia mostró en redes sociales un antiguo reloj de péndulo que también habría dejado de funcionar durante el sismo. Estos casos generaron sorpresa entre los ciudadanos y alimentaron la circulación de imágenes y comentarios en redes sociales.

¿Por qué un sismo puede detener un reloj?

Si bien la coincidencia resulta llamativa, existe una explicación física. Los relojes mecánicos, en especial los de péndulo, dependen de movimientos precisos y constantes para mantener su funcionamiento.

Cuando una estructura recibe una vibración fuerte, como la producida por un terremoto, ese movimiento puede alterar el balance del péndulo o afectar el mecanismo interno del reloj. En determinadas condiciones, la vibración puede hacer que el sistema de escape pierda su ritmo y termine deteniéndose.

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Por eso, cuando un reloj mecánico queda inmóvil durante un sismo, sus manecillas pueden convertirse accidentalmente en una especie de registro de la hora en la que recibió la perturbación.

El fenómeno también puede presentarse de manera diferente dependiendo del tipo de reloj, su mecanismo, la estructura donde esté instalado y la intensidad con la que se perciban las ondas sísmicas en el lugar.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió con el reloj del parque principal de Marinilla?
El reloj quedó detenido durante el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
¿El sismo realmente pudo detener el reloj?
Sí, especialmente si se trata de un mecanismo susceptible a las vibraciones. Un movimiento sísmico puede alterar el funcionamiento de determinados relojes mecánicos y hacer que sus manecillas queden inmóviles.
¿Qué otros relojes se detuvieron durante el terremoto en Antioquia?
Además del reloj de Marinilla, se reportaron casos similares en Ciudad Bolívar, donde se encuentra otro reloj en la torre de la iglesia del parque principal, y en Envigado, donde una familia mostró un antiguo reloj de péndulo que también habría dejado de funcionar durante el sismo.
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