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Hasta escoltados tienen que entrar los transportadores de combustible a veredas de Segovia

La crisis humanitaria en Segovia y Remedios empeora por bloqueos de grupos armados. El Ejército escolta caravanas de combustible para evitar el colapso del comercio, el transporte y la minería en el Nordeste antioqueño.

  • Los grupos armados ilegales prohibieron el ingreso de camiones con gasolina y alimentos a veredas como Río Bagre y Cañaveral, afectando el comercio y la minería. Foto: EL COLOMBIANO
    Los grupos armados ilegales prohibieron el ingreso de camiones con gasolina y alimentos a veredas como Río Bagre y Cañaveral, afectando el comercio y la minería. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 58 minutos
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El nordeste de Antioquia, particularmente Segovia y Remedios, sigue sumido en la zozobra por cuenta de los grupos armados ilegales.

Ahora, a la grave criminalidad y una andanada de homicidios, al menos cinco en las últimas 36 horas, se suman las restricciones que impusieron los delincuentes a la movilidad de la comunidad por las veredas Río Bagre y Cañaveral.

La afectación ante el “toque de queda” la están sintiendo los habitantes por la carencia de combustible. Incluso, para garantizar que este llegue a las comunidades, el Ejército acompaña su transporte con el fin de que se enciendan los motores que ayudan al desarrollo de las actividades comerciales y mineras.

Y es que el llamado desde organizaciones sociales y habitantes es que, sin combustible, se impactan diversas actividades, ya que se tiene que apagar las motobombas.

También compromete el transporte de pasajeros, las rutas escolares y el funcionamiento de motobombas y plantas eléctricas, equipos necesarios para atender distintas necesidades de las comunidades.

Óscar Yesid Zapata, coordinador de la Fundación Sumapaz, denunció la grave crisis humanitaria que se viene presentando hace cerca de 15 días en Segovia y Remedios. Se refiere a retenes ilegales, presencia de actores armados en diferentes puntos de las carreteras de ingreso a las veredas, principalmente, municipios de Segovia.

“Esta es una situación muy compleja, le revisan los celulares a la población, no permiten el ingreso de gasolina. Incluso no dejan entrar camiones que transportan alimentos a esta zona. La situación está afectando varias veredas de la zona rural de los municipios de Segovia, pero también un sector conocido como Mina Onda que está en límites entre Antioquia y sur de Bolívar”, explica Zapata.

En igual sentido, Leonardo González, director de Indepaz, hizo un llamado a las autoridades para proteger a la población, no solo con operativos armados, sino con presencia integral, acompañamiento a las comunidades, investigaciones sobre los homicidios y medidas que impidan que los grupos armados sigan imponiendo sus propias reglas sobre la población.

“Estamos ante algo más profundo: una disputa por quién manda en el territorio y por quién puede permanecer, movilizarse y desarrollar su vida allí. El gran riesgo es que la población civil termine siendo señalada por uno u otro actor como colaborador del contrario”, recalcó González.

Mientras el Ejército garantiza el transporte de combustible, acompañado las caravanas que lo llevan a las veredas mencionadas, la Gobernación de Antioquia busca restablecer el orden ante el incremento de los homicidios por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el Frente 4 de las disidencias de las Farc.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está pasando en los municipios de Segovia y Remedios?
Segovia y Remedios enfrentan una grave crisis humanitaria por retenes ilegales, restricciones de movilidad e incrementos de homicidios provocados por disputas entre grupos armados.
¿Por qué falta combustible en las veredas de Segovia y Remedios?
Los grupos armados ilegales prohibieron el ingreso de camiones con gasolina y alimentos a veredas como Río Bagre y Cañaveral, afectando el comercio y la minería.
¿Qué medidas tomó el Ejército en el Nordeste de Antioquia?
El Ejército Nacional acompaña y escolta caravanas de transporte de combustible para abastecer las poblaciones rurales y reactivar el funcionamiento de motobombas y plantas eléctricas.
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