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Ya se han matriculado casi 40.000 carros eléctricos en nueve meses, con Tesla dominando el 41,6% de matrícula

Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 39.784 vehículos eléctricos en el país, un crecimiento de 221,7% frente al mismo periodo de 2025. Tesla lidera con 16.542 unidades, seguida de BYD, que concentra el 20,7% del mercado.

  • Tesla lidera el mercado colombiano de vehículos eléctricos con 16.542 matrículas entre enero y septiembre de 2026, equivalentes al 41,6% del total nacional. FOTO GETTY
    Tesla lidera el mercado colombiano de vehículos eléctricos con 16.542 matrículas entre enero y septiembre de 2026, equivalentes al 41,6% del total nacional. FOTO GETTY
Diario La República
hace 1 hora
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El informe del Boletín de Vehículos Eléctricos e Híbridos, elaborado por Fenalco y la Andi con base en datos del Runt, señala que entre enero y septiembre de 2026 se registraron un total de 39.784 matrículas de vehículos eléctricos en el país. Esta cifra representa un crecimiento de 221,7% en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se reportaron 12.366 unidades matriculadas.

En la distribución del mercado, las cinco marcas con mayor volumen de ventas concentraron 77,5% del total de los vehículos eléctricos matriculados en lo corrido del año 2026.

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Tesla tiene el 41,6% de participación

InfogrÃ¡fico
Ya se han matriculado casi 40.000 carros eléctricos en nueve meses, con Tesla dominando el 41,6% de matrícula

El listado está encabezado por Tesla, que alcanzó 16.542 unidades matriculadas entre enero y septiembre de 2026, lo que equivale a una participación de mercado de 41,6%.

La segunda posición le corresponde a BYD, con 8.219 matrículas registradas en el periodo enero-septiembre de 2026 frente a las 6.681 del mismo lapso en 2025, lo que representa una variación positiva de 23,0% y una participación de 20,7% en el mercado acumulado.

En el tercer lugar se ubica Chery, al reportar 2.518 unidades matriculadas en el acumulado de 2026, comparadas con las 401 unidades del periodo equivalente de 2025, variación que equivale a un aumento de 527,9% y a una cuota de 6,3% del total nacional.

Lea más: Uno de cada dos carros nuevos ya es eléctrico o híbrido: Tesla y BYD concentran más del 60% en 2026

El grupo de las cinco marcas con más ventas se completa con MG y Chevrolet. MG registró 2.109 vehículos matriculados y una participación de 5,3%, reflejando una variación del 894,8% frente a las 212 unidades acumuladas a septiembre de 2025.

Por su parte, Chevrolet obtuvo 1.450 matrículas, correspondiente a 3,6% de participación y una variación de 264,3% frente a las 398 unidades reportadas en el lapso del año anterior.

El comportamiento del mercado entre enero y septiembre de 2026 consolida un año de registros sin precedentes para la m

ovilidad limpia en el país, impulsado por cifras mensuales que alcanzaron máximos históricos, como los 5.895 vehículos eléctricos puros matriculados solo en el mes de septiembre.

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Este dinamismo ha llevado a que las tecnologías electrificadas superen por primera vez 50% de las matrículas mensuales en el sector automotor, un comportamiento reflejado en el desempeño comercial de marcas líderes como Tesla, BYD, Chery, MG y Chevrolet, que concentran la mayor parte de las 39.784 unidades acumuladas en lo que va del año 2026.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos carros eléctricos se han matriculado en Colombia en 2026?
Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 39.784 vehículos eléctricos en Colombia, según el boletín de Fenalco y la Andi elaborado con datos del Runt. La cifra representa un crecimiento de 221,7% frente a las 12.366 unidades registradas durante el mismo periodo de 2025.
¿Cuál es la marca de carros eléctricos más vendida en Colombia en 2026?
Tesla lidera el mercado por matrículas acumuladas entre enero y septiembre, con 16.542 unidades y una participación de 41,6%. Le sigue BYD, con 8.219 matrículas y el 20,7% del mercado.
¿Cuáles son las cinco marcas de carros eléctricos con más matrículas en Colombia?
Las cinco marcas líderes entre enero y septiembre de 2026 son Tesla, con 16.542 unidades; BYD, con 8.219; Chery, con 2.518; MG, con 2.109; y Chevrolet, con 1.450.
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