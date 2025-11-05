La versión del Ejército Nacional tras acción de militares que derivó en la muerte de un civil en Frontino, Antioquia

El Ejército Nacional rechazó este miércoles 5 de noviembre de manera tajante los “comportamientos que afectan la imagen institucional”, tras la imputación a nueve uniformados señalados de la muerte de un civil en la Base Militar Antorcha, ubicada en Frontino, Antioquia.
Le puede interesar: Al alcalde de Pueblorrico, Antioquia, lo amenazaron por traslado de sindicados a otro municipio
La Fiscalía General de la Nación imputó a nueve militares por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada, tras la muerte del ciudadano en la base en mención.