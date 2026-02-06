Por qué Los Cabos es el destino de moda en México y cómo llegar desde Colombia más rápido

Por Luisa Fernanda Vélez García *Enviada especial Algunas de las características de un viaje de placer son el descanso y la relajación, pero Los Cabos, en México, literalmente, es el destino ideal si lo que busca es combinarlo con aventura y paisajes exóticos. En este lugar del mundo, el desierto y el mar se convierten en una vista inigualable, siendo el buen clima el acompañante de cada día. Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California y conformado por dos ciudades principales: San José del Cabo –zona residencial, llena de arte y gastronomía– y Cabo San Lucas –resort de lujo, con actividades acuáticas y de aventura– hacen de este destino boutique un imperdible en la lista de lugares para conocer. Le puede interesar: Puertas Vivas: el proyecto que convirtió las puertas de los pueblos de Antioquia en un museo a cielo abierto Ahora, llegar a Los Cabos desde Colombia es hoy más fácil. La nueva ruta directa de Copa Airlines con escala en Panamá, con tres frecuencias semanales (lunes, jueves y sábados), la convierten en su primera conexión con América Latina. Esta ruta empalma el pacifico mexicano con más de 20 destinos en Centro y Sudamérica a través del Hub de las Américas® de Copa Airlines en Panamá, ofreciendo una alternativa más rápida sin escalas en EE. UU. y CDMX, reduciendo significativamente los tiempos de viaje. El vuelo tiene una duración -desde Panamá- de unas cinco horas, pero gracias a esta aerolínea se hace un vuelo ligero, con comodidad garantizada, confort, buen espacio para las piernas entre las sillas, equipaje de mano incluido sin importar la tarifa y refrigerio sin costo adicional. Colombia, incluso, es el tercer mercado más potencial para su turismo, se podrá conectar esta nueva ruta con más de 11 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, entre otras.

San José del Cabo con energía artística y gastronómica

San José del Cabo se disfruta caminando, a paso lento, y con una mirada atenta a su arquitectura colonial, tiendas exclusivas de moda, galerías emergentes, donde encuentra creaciones locales como sarapes (prenda tradicional), cestería, cerámica y artesanías de barro –principalmente de arte mexicano–, y por supuesto, una variada oferta gastronómica servida en restaurantes de cocina local e internacional. Aquí los visitantes pueden saborear platillos típicos mexicanos, como los famosos tacos hasta platos internacionales mediterráneos y del medio Oriente. El centro de pueblo tiene en su corazón y como referencia a la Iglesia de San José. Todos los jueves, en la plaza central, los artistas locales se ubican el centro de San José del Cabo para ofrecer sus obras, materializadas, sobretodo, en recuerdos para que los visitantes lleven a sus lugares de origen, como adornos típicos mexicanos, cuadros, joyas, pinturas de la región, salsas, mermeladas caseras y dulces típicos. En el recorrido, los ingenios locales afloran, como el de un joven local que, ubica un gran telescopio en el centro de la plaza para que los turistas visualicen la luna en su magnitud. Además, por 20 pesos mexicanos puede llevarse una gran fotografía de este gran satélite natural. Puede leer: La ruta del jaguar en Magdalena Medio: así es el fascinante rastreo de siete felinos que se adaptaron a un terreno hostil A esta toma callejera se le conoce como art walk, con un ambiente más festivo y concurrido, donde es común ver y escuchar mariachis. Un momento propicio para apoyar y reconocer el talento citadino. Mejor dicho, no hay un minuto para aburrirse. Y si al finalizar el día lo que quiere es una tarde de playa, Veleros Beach Club cuenta con zonas de playa para relajarse, con un ambiente musical, en el que se disfruta de sus cabañas tomando cócteles y viviendo en primera fila la puesta del sol.

Todo Santos, experiencia cultural

Se trata de un pueblo mágico con clima fresco. Es un lugar ideal para pasar el día sin afanes, un territorio de descanso con un tinte místico. Inundada de edificios coloniales, es el pueblo que concentra más artistas, festivales de arte, actividades de yoga y cine propio de Los Cabos. Sus artistas elogian sus raíces, con la certeza que Todo Santos es un sin igual. “Este pueblo te abraza, te inspira, te permite ser y explorar en tu interior”, expresa Max Uranga, guía turístico y agente intercultural de la zona. El espíritu de comunidad está muy arraigado, cerca de la plaza central se encuentra un árbol “de los deseos”, en el que los habitantes escriben esos anhelos con la certeza que la unión de comunidad hará que se cumplan. El pilar de la comunidad, entonces, es preguntarse siempre: “¿Qué es el progreso?”, cuya respuesta es: “Lograr siempre el mejor equilibrio”. Por esto, “trabajan por explotar al máximo el arte local”, explica Max Uranga. En contraste, por su fuerte oleaje, las playas cercanas son ideales para la práctica del surf. Ni hablar de atractivos tales, como el icónico Hotel California, que, posiblemente, inspiró la famosa canción de The Eagles, que tiene el mismo nombre. ¡Un spot de fotografía!

Cabo San Lucas, el favorito

Impresionante formación rocosa en la que se encuentran las aguas del mar del Cortés y el océano Pacífico

Gracias a su riqueza marina es un punto concurrido por quienes buscan aventura y actividades recreativas. Sus playas, y resorts todo incluido lo convierten en un paraíso. Snorkel, buceo, paddleboarding dan pie a la observación de peces y vida marina en general. De diciembre a abril, la actividad más top es el avistamiento de ballenas –las más comunes son la jorobada y la ballena gris y, ocasionalmente orcas y ballenas azules–. Allí se es testigo de la majestuosidad del océano. Con operadores como Cabo Adventures puedes también vivir una experiencia inolvidable. Navegar en un yate de lujo, con bebidas y fotógrafo profesional a la mano. Posar en el icónico Arco, –una impresionante formación rocosa donde se encuentran las aguas del mar del Cortés y el océano Pacifico– es una imagen para el recuerdo. Sin dejar atrás las tomas con el salto de las ballenas al fondo. Su ubicación y ambiente de exclusividad lo convierten en un resguardo ideal para celebridades, así que no se le haga raro tener en cualquier momento una estrella de Hollywood al lado.

Un paraíso gastronómico

Y que no quede por fuera el paladar. Con una amplia gama de restaurantes, muchos de ellos destacados en la Guía Michelin, encuentra fusión de comida de mar, especialmente mariscos frescos, con cocina mexicana auténtica tradicional. Cada restaurante no sólo promete una comida excepcional, también un ambiente acogedor que hacen de cada plato una experiencia memorable. Tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo hay excelentes opciones de restaurantes a lo largo de la costa o dentro de las instalaciones de los mejores resorts. Es un 20 de 10 este destino en gastronomía. ¡Súper yummy todo! *Invitación del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) y Copa Airlines.

Guía rápida para ir a Los Cabos

Idioma: El español es el idioma oficial, pero el inglés es hablado.

Moneda: El peso mexicano (MXN). Aunque los dólares estadounidenses son aceptados.

Clima: En verano (julio-septiembre) puede llegar a los 32°C y 35°C.

En invierno suave (diciembre - marzo) puede llegar a los 26°C y 28°C.

¿Dónde comer?

Oystera

Ubicado en Todo Santos, y seleccionado en la lista de restaurantes con estrella Michelin, es el único bar de ostras auténtico en Baja California, con más de 10 variedades de todo México. El imprescindible son las ostras frescas con las salsas de la casa maridados a la perfección con vinos espectaculares, cervezas artesanales locales.

Acre Restaurant

Un restaurante de la “granja a la mesa” en San José del Cabo. Tiene variedad de platos elaborados con ingredientes frescos y orgánicos de granja y cuenta un ambiente al aire libre y romántico. Le fue otorgado la Estrella Michelin verde por su compromiso con la excelencia culinaria y la sostenibilidad. El ‘key lime’ como cóctel de autor y los tacos New York, imperdibles.

Don Sánchez

Está en San José del Cabo, con cocina de autor del chef Edgar Román. Brinda cocina mexicana contemporánea centrada en mariscos de origen regional junto con un ambiente de música en vivo y una coctelería creativa. Tiene un menú de varios tiempos servido por el mismo chef, entre ceviche, tacos, y pozole y los adorables churros mexicanos llegan directico al corazón.

Nao Cabo

En San José del Cabo, este restaurante se enfoca en platos sencillo s con influencias mediterráneas. Un intercambio de sabores cargados de historia e identidad. Las entradas son para chuparse los dedos: ensalada griega y el hummus Beirut, son algunas y, como fuerte, medio pollo Magreb. Y ¡alto!, no se puedes ir sin probar sus panes recién horneados, no hay calificativo para su sabor y textura.

¿Dónde hospedarse?

Tropicana Los Cabos, Tapestry Collection by Hilton

Este hotel boutique de 4 estrellas, ubicado en todo el corazón de San José del Cabo combina el confort contemporáneo con la elegancia de la auténtica cultura de Baja California. Es ideal para una estancia relajada. Cuenta con terraza en la azotea, bar junto a la piscina, galería de arte en las instalaciones y zona de spa. En su restaurante, sí o sí, debe probar las tostadas francesas al desayuno, así como la variedad de tacos para el almuerzo. El turismo de bodas, por ejemplo, está tomando mucha fuerza en Los Cabos. Grecia Pérez, ejecutiva de ventas de este hotel, comenta que se realizan cerca de 38 bodas al año en este lugar, convirtiéndose en una excelente opción si está próximo a dar el sí.

Así luce el @tropicanacabo. FOTO Cortesía

Hacienda Encantada Resort & Residences

Este hotel de lujo, con un estilo mexicano y ubicado en una locación privada en Los Cabos San Lucas, cuenta con suites y villas dotadas con cocina y balcón con vistas al mar. Tiene un servicio completo de piscinas al aire libre, spa, pequeño mercado al interior, farmacia, y cinco restaurantes dentro de sus instalaciones con diferentes especialidades y panorámicas. Es toda una aventura, ya que debe transportarse en carritos de golf para llegar de un lugar al otro por su extensa ubicación. Dentro del complejo también encuentra una Iglesia en la cima de la montaña y una mirada al mar donde, con paciencia, podrá visualizar el baile de las ballenas y avistar aves.