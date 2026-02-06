Por qué Los Cabos es el destino de moda en México y cómo llegar desde Colombia más rápido

Por Luisa Fernanda Vélez García
*Enviada especial
Algunas de las características de un viaje de placer son el descanso y la relajación, pero Los Cabos, en México, literalmente, es el destino ideal si lo que busca es combinarlo con aventura y paisajes exóticos. En este lugar del mundo, el desierto y el mar se convierten en una vista inigualable, siendo el buen clima el acompañante de cada día. Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California y conformado por dos ciudades principales: San José del Cabo –zona residencial, llena de arte y gastronomía– y Cabo San Lucas –resort de lujo, con actividades acuáticas y de aventura– hacen de este destino boutique un imperdible en la lista de lugares para conocer.
Ahora, llegar a Los Cabos desde Colombia es hoy más fácil. La nueva ruta directa de Copa Airlines con escala en Panamá, con tres frecuencias semanales (lunes, jueves y sábados), la convierten en su primera conexión con América Latina. Esta ruta empalma el pacifico mexicano con más de 20 destinos en Centro y Sudamérica a través del Hub de las Américas® de Copa Airlines en Panamá, ofreciendo una alternativa más rápida sin escalas en EE. UU. y CDMX, reduciendo significativamente los tiempos de viaje. El vuelo tiene una duración -desde Panamá- de unas cinco horas, pero gracias a esta aerolínea se hace un vuelo ligero, con comodidad garantizada, confort, buen espacio para las piernas entre las sillas, equipaje de mano incluido sin importar la tarifa y refrigerio sin costo adicional. Colombia, incluso, es el tercer mercado más potencial para su turismo, se podrá conectar esta nueva ruta con más de 11 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, entre otras.