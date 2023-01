“Se llamaba Niño. Lo puse así porque cuando lo conocí tenía apenas como un año. Su mirada me movió el alma”.

El More, que prefiere no decir el nombre “porque yo no importo sino mi perro”, tiene los ojos llorosos. Al rato, ya no son los ojos, su rostro todo es un charco. Parece que lloviera, pero no, no hay nubes. Lo que llueve es dolor en su alma al recordar al que se le fue un día, en total silencio, sin que él sintiera siquiera el último suspiro de su despedida.

“Yo estaba acá, en mi carpa, como siempre. Madrugué a comprar una leche, él se quedó esperándome, había pasado la noche enfermito, cuando volví le di su desayuno, se echó a mi lado, y yo seguí en mi trabajo, reparando zapatos”, cuenta el More.

El campo, su metro de tierra, está sembrado de flores. De flores artificiales, rosas, girasoles y claveles de tela. “Las sembré así porque me duran más, las fui consiguiendo de a una, cuando veo algo bonito por ahí pienso en la tumba de mi Niño y lo traigo”, dice.

Un día, de esos tantos que experimenta un habitante de calle, el More se fue a la plaza Minorista a entregar un trabajo. Con lo que le pagaron, compró algo, un pastel de pollo, una empanada, no recuerda bien qué. “Salí comiendo y el perrito se me arrimó, le di un pedazo, le sobé la cabeza y seguí”.