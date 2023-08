Para Osorno, lo sucedido es consecuencia de una jugada que habría hecho bajo la mesa, en Bogotá, la senadora Isabel Zuleta para imponer en las listas nombres de candidatos distintos a los acordados en las instancias territoriales de la Colombia Humana y el Pacto, proceso que no fue fácil, pues requirió una consulta interna de ese partido y casi 43 reuniones entre todos los que conforman la coalición.

Hasta el momento límite de la inscripción de candidaturas, el pasado 29 de julio, Augusto Osorno aparecía ante la opinión pública como el ungido de la Colombia Humana, en la coalición del Pacto Histórico, para competir por la Gobernación de Antioquia en octubre. Esa misma noche se supo que el aval nunca le llegó de Bogotá, por lo cual no logró inscribirse, tal como les ocurrió a otros candidatos a alcaldías, concejos y asamblea del departamento.

En el caso de la Colombia Humana, contó Osorno, fue un largo proceso que derivó en una consulta interna, aplicada en abril pasado. Con esta se determinó quiénes estarían en las listas a concejos, asamblea y JAL, y se eligió el nombre de Augusto Osorno como el ideal para ir por la gobernación. Para el 29 de julio la idea era inscribir en Antioquia por la coalición a 42 candidatos a alcaldías, 504 a concejos, 126 a JAL y 12 a la asamblea, pero no pudo hacerse como se planeó.

El precandidato dice que muchos avales no llegaron pese a que se habían determinado por acuerdos territoriales entre los casi 12 partidos y movimientos que conforman el Pacto en el departamento, cada uno de los cuales debía proponer candidatos.

El todavía precandidato presentó una acción de tutela, que aún no se ha fallado, para pedir garantías en su derecho a elegir y ser elegido, pues considera que a él y a los otros candidatos, muchos de los cuales también entutelaron, los excluyeron de estas elecciones sin justificación alguna.

Y recordó que Carlos Ballesteros no recibió el aval del Pacto, pese a que así se acordó, y tuvo que inscribirse a la Alcaldía de Medellín solo con aval del Polo.

Entre los ejemplos que han causado indignación está el de Luisa Palacio, quien ocuparía el renglón tres de la lista a la Asamblea, según lo acordado, como lo han confirmado varias fuentes, pero fue excluida por completo. “El 29 de julio, teniendo todo organizado para que dieran los avales, la gente nuestra se quedó en la Registraduría hasta las 12:01 de la mañana y no llegaron los avales”, sostuvo Osorno.

Pidieron que desde la coordinadora nacional de la Colombia Humana ante el Pacto se hagan las respectivas averiguaciones de lo sucedido y a las autoridades competentes que investiguen si hay lugar a algún proceso por desconocer los resultados de la consulta realizada en abril.

Indicaron que no darán apoyo a la lista presentada por el Pacto para la Asamblea, pero sí apoyarán la cabeza de lista al Concejo de Medellín (José Luis Marín) y al candidato Carlos Ballesteros. Y esperan que la tutela sea favorable a Osorno para que se pueda inscribir. Si no es así, tienen claro que no harán alianzas con candidatos de Quintero ni con Julián Bedoya, quien también busca la gobernación.