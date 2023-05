Precandidatos del “Pacto de Indiana” harán encuesta para definir a su candidato a la Gobernación de Antioquia

Tras varios meses en conversaciones, este martes se conoció una información, según la cual, los cuatro precandidatos a la Gobernación de Antioquia que son conocidos como los del “Pacto de Indiana” definieron un mecanismo para elegir entre ellos a un único candidato para las elecciones de octubre próximo.

Los cuatro políticos, Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto, Mauricio Tobón y Juan Diego Gómez, son conocidos así porque la primera reunión que tuvieron para hablar de una candidatura única se tuvo en un restaurante del mall Indiana, en el Oriente antioqueño.

En la mañana de este martes 23 de mayo desde el mismo equipo de Tobón anunciaron que definieron el 20 de julio próximo como el día para dar a conocer el nombre de quien representará su proyecto político en esta contienda electoral. Para ello, dijeron, ya decidieron que harán una encuesta para que sea la que defina cuál será el candidato oficial.

No obstante, posteriormente, se conoció que Eugenio Prieto no está tan de acuerdo con la información entregada. En su cuenta de Twitter, escribió que aunque siguen avanzando en la consolidación de una “gran coalición por Antioquia”, todavía no han definido “ni fecha, ni mecanismo para seleccionar nuestro candidato único”.

Prieto explicó que aunque se ha puesto sobre la mesa que el mecanismo ideal es una encuesta, no se ha decidido si será solo una o más, cuál firma la hará ni otros detalles importantes. Además, ratificó que lo del 20 de julio es una fecha que no ha sido concertada.

“Es importante, en medio de las diferencias, ponernos de acuerdo en una propuesta programática integradora de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales que nos acompañan”, señaló Prieto en su red social, haciendo referencia a que aunque trabajan unidos, bajo el respeto y el diálogo, no se han puesto tampoco de acuerdo en lo más importante: las propuestas.