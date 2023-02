El diputado Andrés Mesa tiene la convicción de que el Partido Liberal debe hacer una unión de todas sus fuerzas para las próximas elecciones regionales si quiere quedarse con la Gobernación de Antioquia, obtener buena cantidad de curules en Asamblea y concejos, y aumentar el número de alcaldías que tiene hoy la colectividad en el departamento.

Por estos días inscribirá su nombre como precandidato a la Gobernación, a la espera de que, ojalá, se haga una consulta para entregar los avales. En conversación con EL COLOMBIANO habló de este y otros temas.

Usted acompañó a Petro en campaña, ¿se mantiene en esa línea para estas elecciones?

“Lo acompañé desde la primera vuelta, le hicimos campaña, conformamos el frente amplio en Antioquia, corporados y excorporados liberales, excongresistas, exmagistrados de altas cortes, del Consejo Nacional Electoral, secretarios de despacho, líderes de base, ediles, concejales, exalcaldes, y decidimos acompañar al Pacto Histórico en primera y segunda vuelta. Creemos que la votación del presidente Petro en Antioquia es significativa: en primera vuelta fueron casi 500.000 votos, en segunda, 942.000 votos. Y desde ese momento hemos pensado que ese frente amplio lo debemos extender en las elecciones de este año, debemos estar los que votamos por el presidente y las fuerzas que llegaron a acompañar al Gobierno Nacional, en una nueva unidad nacional donde participa directamente el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Verde, inclusive, el Partido Conservador, y creemos que en Antioquia podemos hacer un ejercicio de unidad, juntarnos los equipos políticos que hoy estamos con el Gobierno Nacional”.

Usted va a inscribir una precandidatura a la Gobernación, ¿por qué toma esa decisión?

“Llevo militando en el Partido Liberal más de 20 años y eso me ha permitido formarme acá en Colombia y en el exterior en la promoción de las ideas socialdemócratas. He participado en procesos internos en Medellín y Antioquia, inclusive, fui presidente del Directorio Liberal de Medellín, siendo el presidente más joven de la historia en el año 2017, hasta 2020. Y hoy tengo el honor de ser diputado de Antioquia. En ese mismo frente que acompañó al presidente, donde también hay empresarios y ciudadanía, me propusieron ser precandidatos a la Gobernación de Antioquia”.

Habla mucho de unión, ¿sí espera llegar al tarjetón o es una estrategia que va a terminar en alianza?

“Mi decisión es inscribirme, pero hay unas situaciones internas del Partido Liberal y, lamentablemente, tengo que decirlo, está César Gaviria, que no respeta mucho los procesos regionales, es un directivo que ha ‘parlamentarizado’ el Partido Liberal y el parlamentarismo le está ocasionando mucho daño al partido porque se está desconectando de las bases. Yo buscaré que el Partido Liberal me avale para la Gobernación y haré todos los esfuerzos, acercarme con los senadores, los representantes a la Cámara, buscando ese ejercicio. Yo no puedo saber el futuro de esa de esas decisiones porque es un tema jurídico, pero también político”.

Teniendo en cuenta eso y que el Partido Liberal en Antioquia tiene cuatro equipos y varias aspiraciones, ¿cómo ve el tema de avales?

“Me gustaría que se diera una consulta de esas fuerzas. Deberían estar los Independientes, que ya tienen de precandidato a Esteban Restrepo; el sector de Renovación con Julián Bedoya y otros sectores, del Polo Democrático, de la Unión Patriótica, de Comunes, de sectores alternativos que quieran presentar precandidaturas a la Gobernación, que hagamos una consulta abierta, donde no solo voten los militantes, sino la ciudadanía para elegir un solo candidato”.

¿Cree que el Partido Liberal le copiaría esa idea?

“El Partido Liberal no puede seguir en el pasado, se tiene que convertir en un partido de opinión, con vocación de poder. Tiene que recuperar alcaldías: en su momento, Antioquia llegó a tener más de 65 alcaldías liberales en los 125 municipios, hoy tenemos solo 19. Creo que si el Partido Liberal se une, es una fuerza política significativa, a una gobernación puede estar aportando, más o menos, 400.000 o 450.000 votos. Es una fuerza que, unida, seguramente nos conducirá hacia la victoria; dividida, no tanto. Si el partido me avala, seré un candidato que lo hará bien, sueño con ser gobernador, pero no tengo afán, soy muy joven y sé que, en algún momento, se dará la oportunidad. Ojalá fuera ya, porque tenemos un presidente amigo, que se necesita para el desarrollo”.

¿Qué impulsaría, si fuera gobernador, con ese presidente amigo?

“Creo que Antioquia debe elegir un gobernador que tenga buena relación con el Gobierno Nacional y con los ministerios porque Antioquia no va por buen camino en temas financieros. Hoy la Fábrica de Licores no está dando las utilidades esperadas; Hidroituango inició su funcionamiento, pero todavía no da utilidades hasta 2027 o 2028. Entonces, ¿de dónde vamos a financiar los proyectos y programas del departamento? Tenemos que acudir a un gobierno amigo, aliado y nos permita aterrizar recursos en el departamento.

Y volviendo a esa unión con otros partidos y fuerzas, ¿cree que todos los equipos liberales se sumarían?

“Ya hay unas reuniones del frente amplio, en ese grupo puede haber más o menos de ocho a nueve partidos políticos y muchos movimientos sociales, muchas organizaciones de base que están interesados en conformar y avanzar en un frente amplio. Tengo la convicción de que se puede lograr un diálogo y llevar una propuesta desde la gestión pública, no solo desde las prebendas electorales y los acuerdos electorales, sino que también pensemos en programas. Con Eugenio Prieto, Julián Peinado, John Jairo Roldán, María Eugenia Lopera, Julián Bedoya, Juan Diego Echavarría y otros sectores liberales tenemos que juntarnos y ponernos de acuerdo en unos principios mínimos para Antioquia”.

Honestamente, ¿usted cree que esa unión con todos es posible para estas elecciones?

“Yo creo que el partido hoy se puede juntar en un 90 por ciento, sea en torno a mí o a otro candidato. Yo entiendo que hubo sectores liberales que acompañaron a Federico Gutiérrez y después a Rodolfo Hernández, pero hoy el Partido Liberal hace parte del Gobierno Nacional, los cinco congresistas liberales antioqueños. Les estamos diciendo: juntémonos, ustedes no pueden ser petristas en Bogotá y antipetristas en Antioquia y Medellín. De pronto Eugenio Prieto es la parte más difícil porque podría irse con Federico Gutiérrez”.

¿Cómo se recibió la alianza de Julián Bedoya y el conservador Carlos Andrés Trujillo para la precandidatura?

“Es necesaria, porque no podemos encerrarnos, si ese frente amplio se cierra a esas posibilidades, será derrotado en octubre, debe abrirse a sectores conservadores, del Partido de la U, de Cambio Radical, del Verde y otros”.

¿Cree posible que el factor Daniel Quintero desmotive a algunos para una alianza?

“Es una buena pregunta, pero creo que es momento de dejar a un lado los egos, las peleas y pensar en Medellín y Antioquia. La ciudad, el departamento y la política están polarizados, pero tenemos que pensar en lo más importante, los antioqueños, y buscar lo que nos une. Creo fundamental invitar a sectores empresariales y recuperar esa alianza empresa – estado - universidad, que se ha hecho en el pasado y que es importante para el desarrollo del departamento. Creo que hay que ‘desquinterizar’ la campaña a la alcaldía y la gobernación”.

Diputado, ya en términos prácticos, ¿qué ha hecho para sacar adelante su precandidatura?

“Me voy a inscribir oficialmente como precandidato en la página del Partido Liberal. En una carta abierta al director César Gaviria y a los cinco corporados congresistas que hagamos una consulta amplia. Creo que los plazos van del 4 o 5 de marzo al 4 de abril, para definir si hay consulta o no. Y la consulta sería el 4 de junio. Y hemos recorrido el territorio, como lo venimos haciendo por mi labor de diputado. Tengo entendido que en Medellín también se van a hacer varias consultas y eso es muy importante para la democracia”.

¿César Gaviria tiene que aprobar esa consulta?

“El partido, pero seguramente que si los congresistas lo sugieren, porque creo que es el interés de ellos que haya una consulta. Hay que plantearlo como un diálogo público, con las bases, los directorios municipales y el departamental, con los cinco diputado de Antioquia”.

¿Los otros diputados liberales comparten su idea?

“Tenemos como primera convicción fortalecer las listas a Asamblea y concejos y lograr acuerdos en los distintos municipios para aumentar el número de alcaldías. Queremos tener una lista a Asamblea que sea la más votada del departamento, subir de 19 a 40 o 45 alcaldías liberales. El Partido Liberal fue el más votado, en más de 50 municipios, en las elecciones al Congreso de marzo pasado, y creemos que podemos ser nuevamente la primera fuerza electoral en Antioquia”.

Y poniendo a Federico Gutiérrez en escena, ¿cómo ve el panorama?

“Yo respeto mucho al doctor Federico, no comparto sus posiciones políticas, pero como persona lo respeto. Hoy hay una atomización de precandidatos en Medellín, a diferencia de la Gobernación, que somos unos nueve precandidatos, y es un panorama más claro. Si Federico sale, de inmediato saca mínimo de 15 o 20 precandidatos. Nos tendríamos que juntar los de centro y centro izquierda para derrotarlo y creo que es un candidato totalmente derrotable, en Medellín y Antioquia. El mejor escenario para las fuerzas progresistas que estamos en este frente amplio es que Federico sea candidato”.