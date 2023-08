El efecto Gutiérrez ha marcado tendencia en esta contienda electoral. Varios partidos optaron por no inscribir candidatos propios a la alcaldía porque vieron como mejor opción respaldarlo a él. Al mismo tiempo, aspirantes a la gobernación le han ofrecido apoyo a cambio de que él haga lo propio a la inversa.

La expectativa que causó Federico Gutiérrez antes de decidir si se lanzaba de nuevo a la Alcaldía de Medellín está ahora puesta en las posibilidades de que oficialice una llave con uno de los candidatos a la Gobernación de Antioquia. Ante varios guiños que le han hecho para conformar una fórmula, él se mantiene en que no ha tomado una determinación todavía.

Aunque Fico no ha querido enmarcarse en un apoyo frontal aún para la gobernación, ha dado a entender que por lo menos cuatro nombres están en sus posibilidades. Se trata de Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón y Mauricio Tobón, los cuatro conocidos por conformar el denominado Pacto de Indiana, que no fue más que un intento de alianza para sacar un único candidato del bloque anti-Petro y anti-Quintero que, al final, no ha prosperado y sigue en veremos.

Justamente, en las ocasiones en las que el excandidato presidencial ha hablado del tema, ha dicho que espera que se dé la candidatura única entre ellos. Pero varias fuentes han manifestado que esa posibilidad se diluye cada vez más, porque cada uno está enfocado en sacar adelante su campaña y hay egos de por medio que los llevarían a todos a competir el 29 de octubre próximo por separado.

¿Cuáles son las posibilidades?

Uno de los que ha manifestado su respaldo a Gutiérrez es Juan Diego Gómez, avalado por el Partido Conservador y quien también le dio su apoyo, incluida su presencia en eventos de tarima y plaza pública, durante las pasadas elecciones presidenciales.

De hecho, el aspirante a la gobernación solicitó a su partido que apoyara a Fico para estas elecciones regionales, con lo cual contrarió a militantes de otros matices que pedían que el ungido fuera el concejal Lucas Cañas, quien al final resultó en la lista al Concejo y no pudo ser candidato a la alcaldía.

Además, Gómez se mantuvo hasta el último día en los intentos por lograr la alianza de “los de Indiana”, pero finalmente no pudieron ponerse de acuerdo. Por esta razón, aunque el candidato mantiene su interés en hacer una fórmula con Gutiérrez, dice que primero está enfocado en su campaña y que no usará la imagen de Fico hasta que una posible fórmula sea oficial.

Por su lado, Eugenio Prieto, avalado por Una Antioquia Viva y el P. Liberal, espera ser el elegido para la cotizada fórmula y así lo ha dejado claro, no solo en sus intervenciones, sino en la publicidad de su campaña.

Son varias las vallas y otro material de propaganda electoral en las que Prieto ha remarcado que su apoyo a la Alcaldía de Medellín es para Gutiérrez, premisa que comparte su equipo de liberales socialdemócratas y los Liberales de Envigado, liderados por los congresistas Julián Peinado y Luis Carlos Ochoa.

Prieto votó por Fico en primera vuelta en las presidenciales y también le solicitó a César Gaviria, como cabeza del Liberal, que coavalaran a Gutiérrez en la contienda por la Alcaldía de Medellín. No hay que olvidar que el candidato liberal fue director del Área Metropolitana en el periodo en que Federico Gutiérrez fue alcalde de Medellín.

El tercero que está en la misma espera es Andrés Julián Rendón, avalado por Antioquia Firme y respaldado por el Centro Democrático, partido que ha ratificado en varias ocasiones que van con Fico, aunque este no les haya recibido coaval y se haya inscrito solo con su partido Creemos.

El también exalcalde de Rionegro ha mantenido en pie su ofrecimiento de hacer una llave con Fico, a quien, incluso, el CD le compartió 10 puntos de una propuesta programática para que considere tenerlos en cuenta en su plan de desarrollo si sale elegido.