El CD perdió la presidencia del Concejo de Medellín para 2022; un conservador la presidirá

Alrededor de las 10:00 a.m. empezaron a verse más caras y las reuniones se mantuvieron entre pequeños grupos de uno y otro bando: quienes querían que la presidencia se quedara en manos de un conservador y quienes buscaban el giro para que Simón Molina se quedara con la misma, bajo el argumento de tener una mesa directiva que permita ejercer mayor control político a la administración municipal.

A las 11:10 a.m. se abrieron las postulaciones. Babinton Flórez, como vocero del partido Conservador, postuló a su compañero Lucas Cañas, quien llegó a la corporación en reemplazo de John Jaime Moncada. Por su lado, Sebastián López postuló a su copartidario Simón Molina, con el argumento de dar una mayor contundencia a la oposición a la Alcaldía.



Por su lado, Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, habló desde el atril, mientras integrantes de su movimiento estaban con pancartas bajo mensajes de que esta nueva coalición no se siente representada porque no comparte las ideas del CD, pero también criticó al alcalde por los seguimientos del martes al grupo de concejales. Negó que se haya reunido con el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo y se autopostuló para la votación.

Carvalho le respondió a Saldarriaga que no está en juego una repartición de poder, sino una forma de hacer frente a las decisiones equivocadas que ha tomado el alcalde Daniel Quintero, que calificó de “poder tóxico”, al tiempo que resaltó el trabajo que ha hecho Molina, si bien, aclaró que hubiese querido que el presidente fuera Daniel Duque.



Albert Yordano Corredor, concejal del CD pero muy cercano al alcalde Daniel Quintero, no apoyó a su compañero Simón Molina y postuló a su copartidaria María Paulina Aguinaga.

Ramos criticó que Corredor postulara a Aguinaga porque con ello estarían violando la palabra con la bancada, incluso, reiterada por Uribe en un trino.