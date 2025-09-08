En Antioquia cayó uno de los más buscados en Huila por feminicidio

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Hinchas y un sector de la opinión pública han pedido durante años que los dos “magos” surgidos de Envigado vuelvan a jugar juntos en la Selección Colombia, ya que solo han compartido un partido oficial como titulares.
A pesar de que el sujeto estaba rezando y todo parecía tranquilo, terminó usando una pistola para amedrentar al sacerdote. Esto fue lo que sucedió.
El dictador venezolano argumentó que esta medida se tomaba “para la economía” del país.
El cuadro rojo suma once partidos, entre Copa y Liga, sin perder. El próximo viernes se enfrentará con Águilas Doradas en Rionegro.
La visita se realizó este lunes, tres días después de los hechos que dejaron a nueve personas con quemaduras leves tras la falla de una máquina de humo.
id