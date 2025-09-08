x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Piden a reguetoneros que dejen de mencionar a Medellín en sus canciones: “Ya es la ciudad de la eterna pagadera”

¿Se está poniendo cara la ciudad?, ¿es verdad que la gentrificación está desbordada?, ¿el reguetón sí influye en el turismo?

  • ¿Qué efecto genera mencionar a Medellín en las canciones de reguetón? FOTO: Esneyder Gutiérrez
    ¿Qué efecto genera mencionar a Medellín en las canciones de reguetón? FOTO: Esneyder Gutiérrez
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

Karol G, Maluma, Feid, Blessd, J Balvin y hasta Ryan Castro tienen algo en común: nombran en sus canciones a Medellín, la capital del reguetón en Colombia. Y aunque se les agradece por dejar en alto el nombre de la ciudad, también les piden-con humor- que eviten hacerlo, porque “todo está muy caro” y la “gentrificación se desbordó por completo”.

Medellín es ahora uno de los centros turísticos más apetecidos en el mundo, con turistas que dejan en la ciudad más de US $700 millones al año. Esto cobró gran relevancia con la finalización del confinamiento que había dejado la covid-19.

Sin embargo, las ciudades con el mayor costo de vida en agosto por encima del promedio nacional fueron Pereira (5,97%); Bucaramanga (5,85%); Armenia (5,65%); Ibagué (5,44%); Villavicencio (5,43%); Bogotá (5,35%); Medellín (5,32%) y Popayán (5,14%). En contraste, las ciudades con las menores variaciones del indicador fueron Riohacha (3,56%); Valledupar (3,47%) y Santa Marta (2,11%).

Lea también: Costo de vida en Medellín fue superior al promedio nacional: restaurantes, hoteles y educación, lo que más subió

La administración del alcalde Federico Gutiérrez creó la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, una dependencia enfocada en modificar la manera en que vemos y percibimos la ciudad, dejando a un lado el pasado violento provocado por narcotraficantes que simplemente preferimos no citar.

Pero, ¿qué tan favorable es mencionar a Medellín en canciones de reguetón?

El reguetón de la capital antioqueña ha traspasado fronteras- y son los mismos cantantes los que representan al país-, por eso los habitantes consideraban necesario modificar la canción +57- para no promover la sexualización de menores de edad-.

Ahora bien, algunos influencers han creado contenido en redes sociales cuyo trasfondo es en modo de crítica, pero que al fin de cuentas resulta divertido. Uno de ellos es Tian Rivas, quien afirma estar viviendo en la “la ciudad de la eterna pagadera”.

Entérese: Shakira, la única ganadora colombiana en los American Music Awards

“Yo le quiero pedir un favor a Ryan, Karol G, J Balvin... en sus canciones no estén mencionando más a Medellín. Ayer pagué el arriendo, hoy fui a mercar y todo está muy caro. Esta ya no es la ciudad de la eterna primavera, sino de la eterna pagadera. ¡Aquí todo es plata!”, dijo Rivas.

En los comentarios de la publicación agregaron que no solo es la capital de Antioquia, porque en Guatapé es igual. “Nosotros en Guatapé también (ja, ja, ja). Una mención más y salimos corriendo”. “Exacto, se les sube el ego a las inmobiliarias, EPS y al internet”-.

Siga leyendo: Medellín entró al top global de Airbnb: se acerca al nivel de Atenas, Madrid y Estocolmo

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida