¿James Rodríguez y Juanfer Quintero podrían jugar juntos ante Venezuela? Esto fue lo que respondió Néstor Lorenzo

La Selección Colombia aseguró su boleto al Mundial 2026, pero con miras a cerrar las Eliminatorias contra Venezuela revivió un viejo debate en la órbita de la ‘Tricolor’ y que se ha llevado gran parte de la atención de los hinchas colombianos. En el centro de la conversación están James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos de las mentes más brillantes del fútbol colombiano. La pregunta que flota en el aire es: ¿pueden estos dos jugadores estar al mismo tiempo en el campo de juego? Le puede interesar: Con el cupo en el bolsillo, así finalizará el año la Selección Colombia: será juez del repechaje y tendrá rivales internacionales

James Rodríguez y Juanfer Quintero salieron profesionalmente del Envigado F.C., del fútbol colombiano. FOTO: AFP

A solo horas del partido contra Venezuela, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló ante los medios de comunicación en una rueda de prensa y por supuesto respondió ante esta gran duda, que gira en torno a sus mediocampistas estrella.

La magia y el dilema del D.T. argentino

El pasado jueves, en el triunfo 3-0 sobre Bolivia, el país entero fue testigo del talento de ambos. James fue titular, anotando el primer gol con un toque de magia y convirtiéndose en el máximo anotador de Colombia en Eliminatorias con 14 goles, superando a Falcao (13). Más tarde, Quintero entró para reemplazarlo y, en cuestión de minutos, se adueñó del juego: asistió a Jhon Córdoba para el segundo tanto y selló la goleada con una gran anotación, tras pase de Luis Díaz, por lo que enloqueció también con su juego a los hinchas. La química entre los dos jugadores surgidos profesionalmente en Envigado F.C., aunque en momentos distintos, ha sido innegable, demostrando su talento durante varios años.

Ambos 10 han jugado en la Selección Colombia por más de once años y Néstor Lorenzo habló sobre si podrían jugar juntos. FOTO: AFP y Getty

La afición se pregunta si no es hora de volver ver esa dupla desde el inicio, ya que ambos no juegan un partido oficial al mismo tiempo desde el Mundial 2018, cuando ambos brillaron ante Polonia por fase de grupos. En aquella ocasión, tanto James como Juanfer demostraron todo su talento con un par de asistencias para un 3-0 final. Quintero le puso un pase preciso a Falcao, quien con borde externo lo cambió por gol. James, por su parte, le sirvió a Cuadrado un pase excepcional para sentenciar el partido. Sin embargo, para un estratega como el argentino Lorenzo, la decisión es más compleja que simplemente alinear a los dos jugadores más talentosos. Los llamados 10, ya que durante los últimos años, uno ha sido el reemplazo del otro.

Lorenzo y una respuesta directa: ¿James y Quintero juntos o no?

Con su habitual cautela, el técnico argentino analizó el dilema, entre otros temas, durante la rueda de prensa previa realizada este lunes 8 de septiembre, al viaje de Colombia a territorio vecino para enfrentar a la Selección de Venezuela. “Son dos grandes jugadores”, comenzó diciendo, y luego añadió que, “un equipo se arma con una combinación de características, una complementación de virtudes y que ejerzan influencia en el juego”.

La respuesta de Lorenzo dejó claro que para él, el fútbol es un juego de complementos, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar de ser dos jugadores con enfoque creativo dentro del juego, le pueden aportar de una forma diferente en cada partido a la selección. “Pero un buen pasador, necesita alguien que vaya al espacio. Por eso, a veces, uno es el reemplazo del otro; sin embargo, claro que pueden jugar juntos. Los buenos jugadores siempre pueden hacerlo. Veremos qué decisiones se pasan”, concluyó el estratega de 59 años.

Un partido con mucho en juego

El partido contra Venezuela en Maturín no es un simple amistoso, especialmente para la ‘Vinotinto’, que quema sus últimas oportunidades de conseguir un cupo de repechaje y se lo peleará con la Selección de Bolivia, que recibe a Brasil. Por el lado de Colombia, aunque ya está clasificada, el encuentro sirve como un termómetro para medir el rendimiento de la plantilla y, quizás, para experimentar con la anhelada dupla.