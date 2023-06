Luis Alfredo Ramos las convirtió en prioridad de su gobernación entre 2008 y 2011 y en 2014 apareció la Ley 1715 de 2014 para estimular fuentes de energía no convencionales que creó un largo etcétera de gabelas fiscales, jurídicas y financieras para facilitarles el camino a estos proyectos.

También engrosaría la lista Pantágoras, pero su licencia está demandada ante al Consejo de Estado. En total, podrían ser once las hidroeléctricas en un municipio con 210 kilómetros cuadrados. En todo el Oriente operan 17 hidroeléctricas, Cornare otorgó otras 20 licencias ambientales y otorgó 95 permisos de estudio en los últimos cinco años. ¿Cómo se llegó a este punto?

Y no solo eso. También se convirtió en la motivación, dice Sorayda, para que decenas de jóvenes contemplen la posibilidad de seguir en su propio territorio y ejercer allí sus profesiones futuras.

Cuenta Sebastián Agudelo, un pelirrojo e inquieto líder social del municipio, que después de la guerra fue el río el que se encargó de unir los pedazos de un pueblo despedazado en todas las formas posibles. Y es que los fusiles no fueron las únicas armas que los paramilitares, guerrilleros y hasta el Ejército usaron para hacer la guerra en Cocorná y el Oriente antioqueño.

Sin embargo, en abril de 2022 presentó una tercera solicitud que fue aprobada ante el rechazo de la comunidad. Pasó también con Cocorná I, de la misma empresa, que recibió la licencia a pesar de carecer de 19 requisitos, de los cuales subsanó apenas once. Y el patrón se repitió con el trámite de la PCH Pantágoras, que según Giraldo, Bustamante y Agudelo dejó a la comunidad todavía más perpleja. Dicho trámite había sido archivado en mayo de 2020, tras una movilización masiva y nutridas acciones jurídicas de colectivos y organizaciones que hallaron argumentos de peso en las graves inconsistencias presentadas en la solicitud de licencia.

Pese a esto, Anguloa S.A.S volvió a la carga y presentó en octubre de 2021 una nueva solicitud. A mediados de 2022, cuando las comunidades se dieron cuenta de esto, la licencia ya había sido entregada.

En el documento de Cornare, la entidad señala que la información evaluada fue suficiente técnica y ambientalmente para otorgar la licencia. Lo concluye a pesar de que consta en el documento que hay información incompleta que debe completar antes de la fase constructiva.

Esto motivó una acción de nulidad que hoy está por resolver en el Consejo de Estado y que argumenta que Cornare concedió arbitrariamente plazos adicionales para completar un estudio de impacto ambiental, beneficiando a un particular. Desde Cornare vuelven y reiteran que se apegaron a la normativa que se desprende de la ley 99 de 1993 relacionada con los trámites de licencias.

Perder un río

Sentado a orilla del río y con una mueca de cansancio, Jaime dice que después de una década hay algo que Cornare no ha visto o no ha querido ver. El líder comunitario señala que para la corporación autónoma, apegada a conceptos rígidos y tecnicismos, no existe tal cosa como la desaparición del río Cocorná.

Pero para la comunidad su relación con el río es orgánica. Si el afluente pierde el 70% de su caudal, si se desvía y fragmenta el caudal por kilómetro y medio por cada PCH, si los servicios ecosistémicos que presta el río a la gente se trastornan en beneficio de un privado, este deja de existir, recalca Jaime.