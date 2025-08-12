A mi primo Miguelito

Por Amalia Uribe
Empecé a escribirte esta carta cuando atentaron contra tu vida. Tenía la esperanza de que algún día la leyeras y supieras del amor de tantas personas hacia ti. De mi cariño que, pocas veces, te expresé. Hoy la escribo únicamente para el recuerdo y para no quedarme con las palabras que no alcancé a decirte.
Desde niña te admiraba, me daba risa tu acento rolo porque todos los primos teníamos acento paisa. Un día en tu casa en Bogotá me ofreciste tus peluches, excepto uno: “este me lo regaló mi mami”, me dijiste. Ese recuerdo me marcó porque no entendía como un niño tan dulce como tú no tenía mamá. Me habría gustado decirte algo, pero me quedé callada. Yo estaba muy niña también. Gracias por eso, porque ese día, algo de ti quedó grabado en mi corazón.
Muchos te conocieron como el Concejal, el aspirante a la Alcaldía, el Secretario, el Senador y precandidato. Yo tuve la fortuna de conocerte como miembro de familia, como alguien cercano, alegre, conversador. Cuando conocí a Rafa le dije que yo tenía un primo que iba a ser presidente. Sé que era tu sueño, pero era también el de muchos, porque sabíamos del hombre recto e inteligente que podría gobernarnos.