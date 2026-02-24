“Las plataformas tipo Airbnb necesitan reglas claras”: Camilo Quintero

Camilo Quintero es un abogado y activista ambiental que ha hecho del rigor técnico su principal herramienta política. Tras un breve y accidentado paso por la administración de Daniel Quintero, donde renunció denunciando presuntos malos manejos de recursos en plena pandemia, se consolidó como la mano derecha legislativa de Daniel Carvalho. Su historia personal está marcada por el desplazamiento forzado desde su natal Granada hacia las comunas de Medellín.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Quintero habló de sus principales apuestas para llegar a la Cámara.