Video | El emotivo reencuentro de Diana Ospina con su familia tras ser secuestrada en Bogotá

La incertidumbre que mantuvo en vilo a una familia bogotana durante casi 48 horas terminó en la noche del lunes 23 de febrero, tras el regreso de uno de sus miembros a casa. En contexto: ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro; ya se pronunció Theatron Diana Ospina, la mujer de 35 años que desapareció tras salir de un establecimiento nocturno en el sector de Chapinero en la madrugada del domingo 22 de febrero, fue hallada con vida en la vía que conduce al municipio de Choachí, Cundinamarca.

Su aparición marcó el cierre de una búsqueda por parte de su familia y las autoridades, aunque deja abiertos interrogantes sobre lo ocurrido en el trayecto que debió llevarla a su hogar sana y salva. Sin embargo, la investigación continúa por parte de las autoridades. Le puede interesar: Videos revelan cómo interceptaron y secuestraron a Diana Ospina: dos taxis participaron

El hallazgo en el Mirador y el retorno con su familia

Ospina llegó por sus propios medios hasta el CAI Mirador, ubicado en la ruta hacia el oriente de la capital. Allí recibió la primera atención por parte de uniformados de la Policía Nacional.

Diana reencontrándose con su familia. FOTO: Tomada de redes sociales y @Melquisedec70

Según los reportes iniciales, la mujer se encontraba consciente y en aparente buen estado de salud, aunque fue sometida de inmediato a una valoración médica para descartar afectaciones físicas derivadas de su desaparición. Tras confirmarse su estado, fue trasladada en una patrulla oficial hacia la localidad de Engativá para el reencuentro con su círculo cercano. Un video registró el momento en que Diana descendió de la patrulla policial para fundirse en un abrazo con sus seres queridos. Las primeras imágenes del procedimiento, difundidas por el periodista Melquisedec Torres, muestran a las autoridades verificando su identidad y activando los protocolos de acompañamiento.

El mensaje eliminado y el rastro bancario

La última comunicación de Diana con su familia se produjo la madrugada del domingo 22 de febrero, minutos antes de su supuesta llegada al barrio Santa María del Lago. El caso tomó un tinte alarmante cuando se detectó una manipulación inusual en su teléfono móvil. Su sobrina relató la cronología del extravío. “Después no sabemos qué haya pasado con ella, porque la persona que le cogió el teléfono le dio eliminar para todos ese mensaje con el número de la placa, y no tenemos cómo contactar, no sabemos aún si de verdad era un taxi, si era un Uber o si era otra persona”, detalló a Blu Radio.

Diana desapareció desde la madrugada de este domingo que pasó tras salir de una discoteca en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales

A la desaparición del registro de transporte se sumaron movimientos financieros irregulares desde sus cuentas bancarias. Tras esto, los familiares denunciaron grandes retiros de dinero de su cuenta de Davivienda. Si bien inicialmente se habló de una sustracción de 40 millones de pesos, otras versiones sugieren que las pérdidas patrimoniales podrían superar los 150 millones de pesos, cifra que aún no ha sido validada oficialmente por los investigadores.

Cámaras de seguridad y el taxi en Chapinero: la investigación continúa

La reconstrucción de los hechos se centra en la salida de la discoteca Theatron. Las cámaras de seguridad de la zona y del propio establecimiento —que entregó el material a la justicia— permitieron establecer que Diana caminó algunas cuadras antes de abordar un taxi. Sin embargo, un nuevo video registró un detalle importante en el trayecto: a las 2:34 de la mañana del domingo, dos hombres se subieron al vehículo en el que ella ya viajaba. A pesar del alivio familiar tras encontrarla, el proceso judicial continúa.

El Gaula y grupos especializados de la Policía mantienen la investigación para esclarecer qué sucedió desde que los desconocidos abordaron el vehículo y bajo qué circunstancias la mujer terminó en la carretera hacia Choachí. Las autoridades buscan identificar a los responsables de la retención y del presunto robo masivo de sus fondos bancarios.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue hallada Diana Ospina? En la vía que conduce al municipio de Choachí, Cundinamarca, tras casi 48 horas de desaparecida. ¿Está en buen estado de salud? Sí, consciente y sin afectaciones físicas aparentes; fue valorada médicamente tras su hallazgo. ¿Qué se sabe sobre el robo? Se detectaron movimientos irregulares en su cuenta bancaria; las pérdidas podrían superar los $150 millones.