Córdoba en emergencia: empresas y fundaciones envían donaciones y ayudas para damnificados por inundaciones

En medio de la emergencia por inundaciones que impactan múltiples municipios de Córdoba, diversas entidades han activado una serie de iniciativas para ayudar a las personas afectadas. Zurich Seguros, por ejemplo, activó el apoyo de la Z Zurich Foundation, que aprobó una donación de $100 millones para atender de manera inmediata a las comunidades afectadas. Los recursos hacen parte del mecanismo global de respuesta a crisis de la fundación, diseñado para movilizar apoyo ante emergencias excepcionales y canalizarlo hacia organizaciones con capacidad operativa en territorio. En este caso, los fondos serán gestionados por la Cruz Roja Colombiana, con la que Zurich mantiene desde 2022 una relación de trabajo comunitario a través del Programa de Resiliencia Climática Urbana. En Córdoba, la Cruz Roja fortalecerá varios frentes prioritarios como las evacuaciones y primeros auxilios de emergencia, la distribución de alimentos y kits humanitarios, la operación de albergues temporales, servicios de salud y apoyo psicosocial y tratamiento de agua e intervenciones de higiene para prevenir enfermedades. “Creemos que la sostenibilidad implica estar presentes cuando las comunidades enfrentan situaciones complejas. Con la contribución de la Z Zurich Foundation, sumamos capacidades para respaldar una respuesta humanitaria que prioriza el cuidado y la recuperación de las personas en Córdoba”, afirmó Nicolás Marchant, CEO de Zurich Seguros. La acción se alinea con la estrategia global de sostenibilidad de la compañía, que reconoce el impacto creciente de eventos climáticos extremos y promueve el fortalecimiento de la resiliencia en comunidades vulnerables.

Un puente aéreo solidario

La solidaridad también se ha articulado desde el sector aeronáutico. Satena y la Fuerza Aeroespacial Colombiana transportaron cerca de cinco toneladas de alimentos, víveres y donaciones hacia municipios priorizados del departamento. La carga, compuesta por aportes de colaboradores de la aerolínea, fue trasladada en una aeronave C-295 desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá hasta Montería.

Satena y la Fuerza Aeroespacial Colombianas se unieron para transportar 5 toneladas de ayudas a Córdoba. FOTO cortesía Satena

“Satena tiene una misión que trasciende la conectividad comercial. En momentos de emergencia, nuestra responsabilidad es estar donde el país nos necesita”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea. Las donaciones equivalen a 700 mercados, distribuidos en municipios como Cereté, San Pelayo y el corregimiento de Severá, priorizados por su nivel de afectación y necesidades básicas insatisfechas. También se incluyó concentrado para perros y gatos, con el fin de atender a animales impactados por la emergencia.

Campaña para redimir puntos y apoyar la reconstrucción

Más allá de la ayuda inmediata, el reto se centra en la reconstrucción. Por eso, hasta el 19 de marzo, los usuarios de Puntos Colombia podrán redimir sus puntos en donaciones económicas para familias afectadas en Córdoba y Urabá. A través del sitio web del programa, en la sección “Bonos” y categoría “Donaciones”, los usuarios podrán elegir entre las campañas “Urabá nos une” o “Córdoba nos mueve”, con montos fijos de 500, 1.000, 2.000 o 5.000 puntos. La contribución mínima será de 500 puntos y cada usuario podrá redimir tantos bonos como permita su saldo.

Usuarios de Puntos Colombia podrán donar sus puntos para la reconstrucción en Córdoba y Urabá. FOTO cortesía Puntos Colombia

La totalidad de los recursos será transferida a la Corporación Antioquia Presente, que lidera iniciativas de recuperación de mediano y largo plazo, incluyendo reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria, apoyo psicosocial, fortalecimiento en gestión del riesgo y respaldo a unidades productivas. Además, Puntos Colombia donará un punto adicional por cada punto redimido, conforme a los recursos asignados para la campaña.

El sector ganadero moviliza más de 16 toneladas de ayuda

Desde el gremio agropecuario, la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán) ha desplegado una operación humanitaria que supera las 16 toneladas de ayuda, según informó José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos.

Fundagán y red de aliados estratégicos movilizaron 16 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados en Córdoba y Urabá. FOTO cortesía Fedegán

Entre los aportes destacados se encuentran 15.000 litros de leche movilizados por el Fondo Nacional del Ganado, 12 toneladas de arroz Mannapack, en alianza con la Corporación Minuto de Dios; 4.000 prendas de vestir entregadas por Banco de Ropa y Roperos y 1.000 pañales donados por la Fundación Fruto Bendito. La operación cuenta con articulación logística del Ejército Nacional y el trabajo de comités ganaderos locales, encargados de garantizar que la ayuda llegue directamente a veredas y barrios afectados.

Donaciones para animales afectados

La emergencia también ha impactado a miles de animales domésticos y de refugio en zonas como Montelíbano, Montería y Planeta Rica. Frente a esta situación, Laika anunció que duplicará las ayudas recibidas en sus tiendas y enviará entre cinco y seis toneladas adicionales esta semana. La empresa ya ha enviado cerca de seis toneladas de donaciones y habilitó puntos de acopio en Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá.

Laika duplicará las donaciones recibidas en sus tiendas para ayudar a los animales de Córdoba. FOTO cortesía Laika

Las ayudas serán canalizadas en alianza con fundaciones locales como Huellitas Callejeras Barranquilla y Fundación Gora Medellín, esta última encargada de atender un refugio con más de 400 animales afectados.

Más de $2.230 millones en siniestros atendidos

En paralelo, HDI Seguros Colombia desplegó desde el 12 de febrero un equipo técnico en Montería para inspeccionar daños y acompañar a clientes asegurados.

HDI Seguros instaló punto de atención en Montería y atiende siniestros por $2.230 millones. FOTO cortesía HDI Seguros

Luego instaló una carpa de atención en el barrio Los Laureles para agilizar reportes y trámites. Se estima que la compañía ha atendido 44 siniestros por un valor de $2.230 millones. De ese total, $1.900 millones corresponden a pólizas de Hogar y Pyme, mientras que cinco casos de la línea de autos suman $330 millones.

Panorama crítico en Córdoba y Urabá