Gilberto Tobón Sanín ha sido blanco de ataques en redes sociales por sus declaraciones sobre los falsos positivos, en el programa Nos Cogió La Noche, del canal Cosmovisión, donde los simpatizantes de Daniel Quintero arremetieron contra este, después dio de qué hablar tras reunirse con Álvaro Uribe, y que el alcalde de Medellín lo llamara “Chuscalito”. Ahora se presenta como precandidato para aspirar al mandato de la ciudad de la Eterna primavera.

Después de que se reunió con Álvaro Uribe, ¿por qué cree es importante hablar con la oposición política en Medellín y Antioquía?

“El mundo moderno a embrutecido a la gente, usted puede ver en el metro pegada de un celular, y eso es alejarse de la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, este es un país con una tradición muy violenta, desde que se fundó como repúbliqueta ha estado ensangrentado, y en el siglo XX hubo una guerra prácticamente civil de violencia interpartidista entre liberales y conservadores que dejó 300 mil muertos, fruto de la intransigencia. Yo no quiero ser profeta de desastres pero que la chichantetrista que son unos fanáticos ignorantes, que creen que Petro es Dios. Entonces, cualquier cosa que usted diga diferente a eso, lo coloca como objetivo de guerras altas.

Yo pienso que la forma de que haya paz, y paz total, que eso no sea una palabra ni una mentira más, es que los distintos actores políticos del país, puedan hablar, conversar e intercambiar ideas sobre la política del país. A mí el doctor Álvaro Uribe me invitó a hablar y yo lo escuché, y hablamos de la ciudad. Hubo puntos de contacto, claro, porque la ciudad es un desastre, manejada por Daniel Quintero, que no se preocupa sino por sus beneficios personales”.

Sus declaraciones sobre los falsos positivos causaron bastante revuelo en redes sociales, ¿cómo ha lidiado con las fuertes criticas que se la han hecho por semejantes declaraciones?

“Son una parranda de fanáticos, que tienen pánico de que se dialogue, el fanático no piensa. Yo soy un hombre racionable”.