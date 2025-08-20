Policía brasilera acusó a Jair Bolsonaro de querer escapar a Argentina y pidió que lo condenen

La policía brasileña sostuvo que el expresidente Jair Bolsonaro planeó pedir asilo al presidente de Argentina, Javier Milei, en 2024, según un informe divulgado este miércoles en el que recomendó inculparlo por un presunto intento de obstruir un proceso judicial en su contra.
La recomendación también abarca a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente que adelanta una campaña en Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump intervenga a favor de su padre.
La corte suprema de Brasil fallará entre el 2 y el 12 de septiembre sobre la inocencia o culpabilidad de Bolsonaro, enjuiciado por concebir un plan para impedir la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo había derrotado en las elecciones de 2022.
En el celular del exmandatario (2019-2022) se halló un documento de 33 páginas consistente en un borrador de “pedido de asilo político” al presidente argentino, Javier Milei, fechado pocos días después de que la Policía Federal lanzara su investigación por golpismo en febrero de 2024.
En este, Bolsonaro alegaba “una persecución política en Brasil”, según el documento policial. La fiscalía decidirá si acoge o no la recomendación de la policía.