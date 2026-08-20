Envigado estrena la primera unidad de rescate especializado de bomberos del Valle de Aburrá

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado incorporó una moderna unidad de rescate urbano diseñada para atender incidentes de alta complejidad. La adquisición, valorada en más de $579 millones de pesos, fue financiada con recursos de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Envigado y la propia institución bomberil.
La adición responde al incremento de operativos locales en los últimos años: solo en los dos más recientes, los bomberos de Envigado han atendido siete extracciones vehiculares que requirieron herramientas especializadas, cinco rescates en alturas y tres rescates de alta montaña, además de múltiples intervenciones en ascensores y rescates de fauna silvestre y doméstica.
Con este nuevo vehículo, el organismo de socorro podrá iniciar labores inmediatas en situaciones de estructuras colapsadas, espacios confinados y emergencias con fauna, ampliando la capacidad de respuesta de los rescatistas y aumentando las probabilidades de salvar vidas.
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