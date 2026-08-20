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Conozca los invitados y las novedades de la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín

La versión 20 de la Fiesta tendrá como invitado de honor a Corea del Sur, habrá más de 3.000 actividades y se desarrollará justo antes de ejercer como la Capital Mundial del Libro.

  • El tema central de la edición 2026 será “Travesía de la lectura”, una propuesta que conecta el evento con la preparación de Medellín para ser Capital Mundial del Libro. Foto: Manuel Saldarriaga
    El tema central de la edición 2026 será “Travesía de la lectura”, una propuesta que conecta el evento con la preparación de Medellín para ser Capital Mundial del Libro. Foto: Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 12 horas
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Medellín se prepara para una nueva versión de la Fiesta del Libro que en este 2026 cumple 20 años. El evento se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre, tendrá como invitado de honor a Corea del Sur y será la antesala antes de convertirse en la Capital Mundial del Libro.

Con el tema central “Travesía de la lectura”, Medellín se prepara con la Fiesta del Libro para ser a partir del 23 de abril de 2027 la Capital Mundial del Libro, un reconocimiento que le ha dado la Unesco resaltando la transformación de la ciudad.

Entérese: Almadía es la editorial mexicana invitada especial a la Fiesta del Libro, aquí su historia

Para este año se esperan cerca de 500 mil asistentes, 100 mil estudiantes y una programación con más de 3.000 eventos. También habrá 366 lanzamientos de libros, 164 expositores y 55 entidades de fomento de lectura.

La Fiesta contará con una novedad y es la implementación de la medición y compensación de su huella de carbono, algo que se hará en alianza con Gaia y Forestry y busca que en Medellín se hagan eventos más sostenibles.

El personaje de literatura invitado será El Quijote, sobre el cual habrá una publicación del Cuentico Amarillo con textos del escritor antioqueño Gilmer Mesa. La editorial invitada será Almadía, esto como una apuesta de la ciudad por ser un referente para la literatura independiente.

En cuanto al invitado de honor, Corea del Sur, durante la Fiesta se distribuirán 4.000 ejemplares de Chunhyangjeon, una novela clásica del país asiático. Su delegación la encabezará la historietista KeumSuk Gendry-Kim, reconocida por su obra Hierba, novela gráfica traducida a más de cuarenta idiomas y estará acompañada por los escritores You-jeong Jeong, Un-su Kim, Geum-yi Lee, Jae-hoon Lee y Seolyeon Park. También estará en la ciudad la ilustradora Hee Kyung Eun.

La programación se llevará a cabo en el Jardín Botánico y contará con invitados internacionales como Selva Almada, quien a través de sus obras narra la Argentina profunda, de la ruralidad. Mircea Cărtărescu de Rumania, vendrá a Medellín a hablar de literatura y el universo de lo abstracto y los sueños. Andrea Chapela y Elisa Díaz Castelo estarán en representación de México y Anne de Marcken por Estados Unidos.

Daniel Benchimol estará hablando de inteligencia artificial y el ecosistema de los libros y la poesía tendrá representación en Mario Montalbetti, Hugo Mujica, Ioanna Nicolaie, Nelson Romero Guzmán y Felipe García Quintero. Serán más de 100 invitados. Los eventos ya se podrán consultar en la página www.fiestadellibroylacultura.com

Esta versión de la Fiesta del Libro y la Cultura también será una oportunidad, según le confirmó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo a EL COLOMBIANO, para celebrar los 20 años que cumple el Sistema de Bibliotecas Públicas, además de tener eventos que van desde la celebración de la promoción de lectura hasta el fortalecimiento institucional de la apuesta de Medellín por la lectura y por la escritura, esto en el marco de ser a partir del 2027 la Capital Mundial del Libro.

Siga leyendo: Fiesta del Libro respondió a Bayly: su libro quedó fuera por límites de espacio, no por censura

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuando se realizará La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín?
La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín se realizará del 11 al 20 de septiembre de 2026. La programación se desarrollará en el Jardín Botánico de Medellín, que será el escenario principal del evento.
¿Quién es el invitado de honor de la Fiesta del Libro de Medellín 2026?
El invitado de honor será Corea del Sur, país que tendrá una participación destacada en la programación de esta edición. La Fiesta tendrá más de 3.000 eventos, además de 366 lanzamientos de libros, 164 expositores y la participación de 55 entidades de fomento de lectura.
¿Qué escritores internacionales estarán en la Fiesta del Libro de Medellín 2026?
Entre los invitados internacionales están Selva Almada, de Argentina; Mircea Cărtărescu, de Rumania; Andrea Chapela y Elisa Díaz Castelo, de México, y Anne de Marcken, de Estados Unidos. En total, serán más de 100 invitados.
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