Conozca los invitados y las novedades de la Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín

Medellín se prepara para una nueva versión de la Fiesta del Libro que en este 2026 cumple 20 años. El evento se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre, tendrá como invitado de honor a Corea del Sur y será la antesala antes de convertirse en la Capital Mundial del Libro.
Con el tema central “Travesía de la lectura”, Medellín se prepara con la Fiesta del Libro para ser a partir del 23 de abril de 2027 la Capital Mundial del Libro, un reconocimiento que le ha dado la Unesco resaltando la transformación de la ciudad.
Entérese: Almadía es la editorial mexicana invitada especial a la Fiesta del Libro, aquí su historia