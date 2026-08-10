EPM da parte de tranquilidad con Hidroituango tras sismo: hidroeléctrica no tiene daños

Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó este lunes un parte de tranquilidad luego del sismo que se presentó en el país y se sintió con fuerza en Antioquia.

La entidad señaló que, tras revisar una inspección detallada en su infraestructura, no encontró afectaciones en sus redes de acueducto, alcantarillado, energía y gas.

La empresa hizo un especial énfasis en el proyecto de Hidroituango, señalando que la central en construcción también está en buenas condiciones, al igual que las demás centrales en el resto del departamento.

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“Luego de la revisión especializada de cada una de las centrales y pequeñas centrales de generación de energía de EPM, incluyendo Hidroituango, que abarcó torres de captación, subestaciones, casas de máquinas y vertederos, tras el sismo que se experimentó esta mañana en el país, EPM informa que esta infraestructura se encuentra en condiciones de normalidad y operatividad”, informó.