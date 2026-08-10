Los terremotos más devastadores de Colombia: cinco sismos que marcaron la historia

Un sismo de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, volvió a poner en la memoria otros terremotos que han sacudido el territorio colombiano. Esta no es una realidad cualquiera. Colombia es una de las naciones con mayor actividad sísmica de América Latina, debido a su ubicación sobre la zona de interacción de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana. Por esta razón, el territorio colombiano ha sido escenario de algunos de los movimientos telúricos más poderosos registrados en el continente. Puede leer: Ojo: esto es lo que debe tener en su kit de emergencia ante alertas de réplicas Aunque muchos colombianos recuerdan tragedias como las de Popayán, Armenia o Sonsón, estas no necesariamente corresponden a los sismos de mayor magnitud. De hecho, algunos de los terremotos más fuertes ocurrieron en zonas costeras o poco pobladas, mientras que otros, con menor energía, causaron mayores daños al impactar centros urbanos. Estos son los cinco terremotos más fuertes registrados en Colombia.

1. El terremoto de 1906: el más poderoso de la historia de Colombia

El 31 de enero de 1906 ocurrió el mayor terremoto registrado en Colombia. Alcanzó una magnitud de 8,8 y tuvo su epicentro frente a las costas del Pacífico colombiano y ecuatoriano. La fuerza liberada fue tan grande que generó un tsunami que golpeó buena parte del litoral pacífico. Municipios como Tumaco, Guapi, Timbiquí, El Charco y La Tola sufrieron inundaciones y graves daños. Más de un siglo después, continúa siendo el terremoto más fuerte documentado en la historia del país y uno de los diez más poderosos registrados en el mundo. Amplíe la noticia: Terremoto: guarde estos números de emergencia para pedir ayuda y reportar daños en Antioquia y Colombia

2. Tumaco 1979: la tragedia que llegó desde el mar

En la madrugada del 12 de diciembre de 1979, la historia pareció repetirse. Un terremoto de magnitud 8,1 ocurrió frente a las costas de Nariño y desencadenó un tsunami que arrasó varias poblaciones costeras. Las olas ingresaron varios kilómetros tierra adentro y destruyeron viviendas, embarcaciones y vías de comunicación. La emergencia dejó centenares de víctimas y miles de damnificados, convirtiéndose en uno de los mayores desastres naturales del siglo XX en Colombia.

3. Chocó 2026: el más fuerte del siglo XXI

El terremoto de hoy alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo epicentro en el departamento del Chocó. El movimiento se sintió en gran parte del territorio nacional y hasta en países vecinos como Ecuador. Este movimiento telúrico ha provocado ya graves afectaciones en ciudades como Pereira, Manizales, Cali, Armenia y Quibdó. Hay edificios caídos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. Por su magnitud, se convierte en el sismo más fuerte ocurrido en Colombia en la última década.

4. Murindó 1992: el terremoto que obligó a reconstruir un municipio

El 18 de octubre de 1992, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región del Atrato Medio, entre el Urabá antioqueño y el departamento de Chocó. Murindó fue una de las poblaciones más afectadas: casi todas sus construcciones quedaron destruidas y, debido a los daños ocasionados, posteriormente fue necesario reubicar el municipio. El evento también provocó numerosos deslizamientos, fenómenos de licuefacción del suelo y afectaciones en otras localidades de Antioquia y Chocó.

5. Huila 1967: uno de los grandes olvidados

Con una magnitud de 7, el terremoto ocurrido el 9 de febrero de 1967 también figura entre los más fuertes registrados en territorio colombiano. Aunque no suele aparecer entre los eventos más recordados por la opinión pública, los registros históricos muestran que se sintió en buena parte del país y produjo daños importantes en varias regiones del centro y sur de Colombia. Le recomendamos leer: ¿Buscar refugio o salir corriendo durante un sismo? Esto recomiendan los expertos

Otros sismos

Sin embargo, la magnitud no siempre determina el impacto de una tragedia. En muchos casos, sismos menos potentes han resultado altamente destructivos debido a su cercanía con zonas pobladas o a la vulnerabilidad de las construcciones. El 30 de julio de 1962, un terremoto con una magnitud estimada entre 6,5 y 6,9 sacudió el Eje Cafetero y provocó graves daños en Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Sonsón fue una de las poblaciones afectadas: alrededor de 500 viviendas resultaron destruidas y la antigua Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá sufrió daños severos. Los estudios posteriores determinaron que la estructura no podía ser recuperada y el templo terminó siendo demolido en 1963. Sobre esto, Pablo Arbeláez, quien trabajó durante más de tres décadas en EL COLOMBIANO, recordó el terremoto en Sonsón y otros en los que estuvo presente en medio de su labor periodística: “Fue muy duro; tengo entendido que tuvo una magnitud cercana a 6,9 y ocurrió hacia las tres y media de la tarde. Después vino el de Popayán, en 1983, y más adelante el de Armenia, que también fue muy fuerte y afectó muchísimas viviendas y edificios”. Para saber más: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales Y agregó: “En Armenia tenía muchos amigos vinculados al ciclismo y a ellos les tocó permanecer durante más de un mes en las calles, cuidando sus pertenencias porque había temor de que fueran víctimas de saqueos. Son esos tres —Sonsón, Popayán y Armenia— los que recuerdo como los terremotos que provocaron mayores afectaciones”. Más allá de los recuerdos de las tragedias, Arbeláez hizo un llamado a que el momento actual sea asumido con unidad entre el gobierno saliente y el que comienza. “Es un momento en el que todos, centro, izquierda, derecha, el de arriba, el de abajo, tenemos que estar juntos. Tenemos que exigirle al gobierno que pasó y al gobierno entrante que le pongan los egos a un lado, porque lo que está de por medio es la nación, los habitantes del país”, afirmó. Lea también: Gobierno emitió declaración de desastre de carácter nacional por terremoto, ¿qué significa? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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