Los terremotos más devastadores de Colombia: cinco sismos que marcaron la historia

Un sismo de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, volvió a poner en la memoria otros terremotos que han sacudido el territorio colombiano.
Esta no es una realidad cualquiera. Colombia es una de las naciones con mayor actividad sísmica de América Latina, debido a su ubicación sobre la zona de interacción de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana. Por esta razón, el territorio colombiano ha sido escenario de algunos de los movimientos telúricos más poderosos registrados en el continente.
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Aunque muchos colombianos recuerdan tragedias como las de Popayán, Armenia o Sonsón, estas no necesariamente corresponden a los sismos de mayor magnitud.
De hecho, algunos de los terremotos más fuertes ocurrieron en zonas costeras o poco pobladas, mientras que otros, con menor energía, causaron mayores daños al impactar centros urbanos. Estos son los cinco terremotos más fuertes registrados en Colombia.