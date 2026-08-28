¿Está en jaque la movilidad del sur del Valle de Aburrá por el cierre en la glorieta de Mayorca?

Entrar y salir de Sabaneta, atravesar Itagüí o llegar hasta Envigado se ha convertido en una tarea que exige más tiempo y paciencia. Desde el cierre parcial de la glorieta de Mayorca, uno de los principales puntos de conexión del sur del Valle de Aburrá, conductores y usuarios del transporte público han tenido que modificar sus recorridos mientras avanza una obra que mantendrá restricciones durante cerca de tres meses.
La molestia ya se siente en la calle. Camilo García, habitante de Sabaneta y trabajador en Medellín, asegura que los tiempos de viaje se han extendido considerablemente y que en las horas pico el ingreso y la salida del municipio se convierten en un verdadero desafío.