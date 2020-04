Este es el plan para reactivar las obras de infraestructura locales

“el proceso no es imposible”

Ricardo López, gerente de la concesión Vías del Nus, contó que en este caso las obras quedaron suspendidas desde que inició la cuarentena pero, como en toda vía concesionada, mantuvieron un personal mínimo para encargarse de la operación de la vía. Sobre adaptar el proyecto a los protocolos, agregó que si bien esto tendrá un costo económico significativo, no es imposible. “Hay muchas restricciones. En este proyecto hay personas que ya no pueden volver a trabajar por ser mayores de 60 años. No los vamos a despedir”, dijo. El gerente estima que en una semana estén retomando las obras.