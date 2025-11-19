A Colombia no le alcanzó rendimiento del 63.3% para estar en el Top 10 de selecciones de 2025: así quedó en el ranking Fifa

La Selección Colombia tuvo un buen 2025. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo terminó el año con un rendimiento del 63.3% en los diez partidos que disputó. El cuadro criollo, que clasificó tercero en las eliminatorias Suramericanas al Mundial de Norteamérica 2026, ganó cinco de los encuentros que tuvo, mientras que empató cuatro y solo perdió uno. Las victorias fueron ante Bolivia (3-0), Venezuela (6-3), México (0-4), Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0). Los empates, entre tanto, los cosechó contra Paraguay (2-2), Perú (0-0), Argentina (1-1) y Canadá (0-0). La única caída de los colombianos este año fue contra Brasil, cuadro al que estuvieron cerca de sacarle un empate valioso en Brasilia, pero con el que resultaron perdieron 2-1.

¿Cómo terminó Colombia el año en el ranking de la Fifa?

A pesar de su buena campaña este año, la Selección Colombia quedó con un par de cuentas pendientes. Por un lado, cerrar bien los partidos contra rivales complicados. Frente a Brasil y Argentina se le escaparon puntos importantes en las eliminatorias que podrían haber servido para terminar el 2025 mejor posicionados en el ranking de la Fifa, que fue la otra deuda con la que terminaron los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Colombia esperaba terminar en el top 10 para ser cabeza de serie en el sorteo que se realizará el próximo 5 de diciembre. Sin embargo, no lo logró. Los 12 cupos quedaron destinados para Canadá, Estados Unidos, México (por ser anfitriones), así como para España, Argentina, Francia, Portugal, Alemania, Brasil, Bélgica, Países Bajos e Inglaterra, que terminaron en las nueve primeras plazas.

El seleccionado criollo, que fue noveno entre julio y septiembre del 2024, después de hacer una buena Copa América –fue finalista–, tuvo una seguidilla de seis partidos oficiales sin ganar en las clasificatorias, por lo que dilapidó, poco a poco, la opción de mantenerse entre las selecciones que estarán en el bombo 1 del sorteo mundialista.

¿Cómo quedaron los bombos del sorteo del Mundial Norteamérica 2026?

Los criollos quedaron relegados a la segunda tanda. En ella también están Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Ninguno de esos equipos serán rivales del elenco criollo en los grupos del Mundial. No obstante, sí pueden serlo Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica, que están en el tercer bombo del sorteo.