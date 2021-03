El Programa de saneamiento para cualquier río debe incluir: recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, de acuerdo con la legislación ambiental. Un saneamiento idóneo debe evitar descargas de aguas residuales y domésticas al sistema de alcantarillado. Cada empresa que genere aguas residuales debe contar con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Si no, estas aguas deben ser enviadas a la PTAR municipal. De esta manera, el programa de saneamiento del río Medellín planteado por EPM es pertinente y va por buen camino. Incluye saneamiento de cuencas, red completa de colectores e interceptores, y construcción de cuatro plantas de tratamiento.

Se requiere más control de autoridades ambientales (Ministerio del Ambiente, Área Metropolitana, etc), a empresas que generen residuos líquidos y exigir que tengan sistema de tratamiento que cumpla con la legislación ambiental. O enviar sus aguas residuales a la PTAR municipal (San Fernando o Aguas Claras en Bello). El control no se puede remitir a medir el pH y la temperatura. Debe medir parámetros ambientales exigentes: demanda química de oxígeno (DQO), demanda biológica de oxígeno (DBO), carbono orgánico total (COT), biodegradabilidad, toxicidad, etc. El agua tratada puede recircular en el proceso productivo de la empresa, dependiendo de las características y de las exigencias.

¿Son óptimos los niveles de oxigenación del río? Si tenemos una concentración de 5 a 6 ppm (mg O2/L) hay oxígeno suficiente para la mayor parte de las especies. Menor de 3 ppm es dañino para el ecosistema. Hacia abajo el ecosistema experimenta hipoxia+ (deficiencia de oxígeno). Por lo tanto, el valor propuesto en el programa de saneamiento de 5 ppm es adecuado.