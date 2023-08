La desconfianza, valga recordarlo, no es infundada. En Barbosa varios alcaldes se han visto salpicados por escándalos de corrupción y han terminado —incluso antes de concluir sus mandatos— rindiendo cuentas ante la justicia. No hay que ir muy lejos: los alcaldes Édison García Restrepo (2016-2019) y Hernando Alonso Cataño (2012-2015) enfrentaron procesos por corrupción y terminaron en la cárcel.

Lo que no está tan claro es quién es el candidato de la continuidad. Los secretarios de despacho han aterrizado en campañas como la de Rojas —que ahora tiene avales de las mismas colectividades que respaldaron a Gallego en su momento— y la del médico Víctor Graciano. A su campaña adhirió previo a las inscripciones oficiales Fran Esteban García, a quien identificaban como la carta del alcalde.

“Hemos decidido conformar una alianza y ponernos de acuerdo por la Barbosa que nos hace vibrar y con la que tenemos un compromiso de reconocer las necesidades planteadas por sus habitantes”, se lee en una misiva publicada por García y Graciano en julio pasado. Sin embargo, y como es común por estas fechas electorales, ahora nadie quiere con el alcalde Gallego.

Sostiene Rojas que contrario a la percepción ciudadana no tiene vínculos con el mandatario; que, de hecho, le hizo control político a través de la curul de oposición con la que llegó al Concejo en la elección pasada. Y sobre el exalcalde García, con quien también se le relaciona, afirma: “No tenemos ninguna relación y no nos vamos a sentar a conversar. Hace ocho años lo apoyamos a la Alcaldía, pero no volvimos a hablar”.

El médico Graciano también desvirtúa cualquier alianza con la continuidad, pese a la adhesión que recibió en su equipo a través del Partido de la U. Asegura: “No he conversado ni he cruzado una palabra con el actual alcalde. No tenemos ninguna conexión”. Pero en la calle esta afirmación no convence.

Las otros nombres

Entre los que suenan como contrapeso a la línea tradicional que ha llegado al poder en Barbosa está Juan Camilo Tobón. Este líder social y defensor de derechos humanos ha sido quizá el opositor ciudadano más acérrimo de la administración de Gallego. Ahora, como candidato y avalado por el movimiento del presidente Petro, dice ser la carta para derrotar a la corrupción.

De hecho, en la localidad ya circulan mediciones: algunas lo ubican primero y otras segundo, superado por Rojas. La medición en la que Tobón se sobrepone fue publicada en julio pasado por Minuto 30. En esta marcó un 25% de intención de voto, mientras que Rojas registró una favorabilidad del 12%. Eso sí: la medición tuvo lugar previo a las inscripciones y las proyecciones podrían ser distintas de aquí a finales de octubre.

Tobón se hace llamar el candidato de las clases populares y aunque su control político despierta el favor de algunos barboseños, allí también afirman que el aval del Pacto podría restarle más que sumarle y él mismo confirma, con orgullo, que en días próximos podría llegar un espaldarazo de Independientes, el partido del alcalde Daniel Quintero.

Tobón, junto con Marcela Restrepo y Fredy Correa, son los debutantes de esta elección. La segunda, sin embargo, es conocida en Barbosa como la alcaldesa encargada. Fue ella quien asumió el final del gobierno del exalcalde García cuando fue enviado a la cárcel. En 11 meses tuvo la oportunidad de mostrar su liderazgo y trató de enderezar los proyectos que estaban rezagados.

Uno de ellos, la reconstrucción del puente de La Estación que colapsó en medio de la temporada invernal de 2018, es lo que más le sacan hoy en cara. Aunque ella no prometió su reconstrucción, sí fue en su encargo que comenzó la gestión de los recursos para levantar el paso que comunica a varias veredas con la zona urbana. Hasta hoy, luego de atrasos en cronogramas e inyecciones de capital por parte de varias entidades, la obra no está lista.