Diez siniestros viales se produjeron en las vías de Antioquia durante este puente festivo

Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, comprendido entre el viernes 15 y el lunes 18 de agosto de 2025, se registró un alto flujo vehicular en las vías del departamento de Antioquia.

Según informó el teniente coronel Edwin Ricardo Arguello Neiza, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, entre las 00:00 horas del viernes y las 09:00 a. m. de este lunes se movilizaron 376.494 vehículos por las principales vías del departamento.

Durante este periodo se presentaron 10 siniestros viales, con un saldo de 11 personas lesionadas y una persona fallecida. Las autoridades impusieron 98 comparendos por diversas infracciones al Código Nacional de Tránsito y realizaron la inmovilización de 10 vehículos.

Además, se practicaron 262 pruebas de embriaguez, sin que se reportaran resultados positivos, lo que fue destacado por las autoridades como un dato positivo del puente festivo.