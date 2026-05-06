Explosión en Valdivia: ¿Ataque contra líderes sociales o contra la Fuerza Pública?

Las autoridades locales, el Ejército y la Policía tratan de determinar si el artefacto que explotó este martes en la mañana en el área rural de Valdivia, entre el Norte y el Bajo Cauca antioqueño, tenía como objetivo atentar contra líderes sociales o si iba a ser usado contra tropas militares que patrullaban el área.

El alcalde de esa población, Carlos Danober Molina, confirmó que el explosivo fue activado hacia las dos de la mañana en un paraje del corregimiento El Catorce.

Según informó Caracol Radio, en el área circundante al sitio del impacto hay cinco viviendas, donde habitan, entre otros, dos líderes sociales, el presidente de la acción comunal y una mujer que pertenece al movimiento Ríos Vivos.

Las primeras versiones indicaron que al hospital local fueron llevadas ocho personas para que se valoraran las lesiones sufridas, pero según el alcalde Molina fueron cinco con el fin de que les hicieran los chequeos de rigor dada la naturaleza de los hechos, y ninguna tuvo que ser hospitalizada.

“Aparentemente, el artefacto fue dejado al lado de la vía, sobre un costado, cerca de un montallantas que queda sobre la vía principal que conduce a Puerto Valdivia, por toda la carretera a la Costa Atlántica, y diagonal sí hay viviendas de civiles”, añadió el mandatario local.

No obstante, el funcionario añadió que previamente no había ninguna amenaza o hecho que hiciera temer por un posible atentado contra los líderes sociales que habitan en la zona y, de manera posterior, tampoco ningún grupo se ha reivindicado el hecho.

No es claro aún cómo fue que explotó el artefacto, si fue que a alguien se lo topó por accidente y lo activó, o si de pronto alguien lo estaba transportando y le ocurrió un accidente.

Pero una segunda conjetura es que alguno de los grupos armados que operan por la zona podría haber querido atentar contra el Ejército. De hecho, de acuerdo con el alcalde de Valdivia, a unos 400 metros había efectivos militares que acudieron de inmediato tan pronto escucharon el estruendo.

Además, cerca del lugar encontraron un brazalete distintivo de un grupo armado.

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Esta parte del departamento es disputada por grupos criminales como las disidencias de las Farc, el Eln y miembros del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Estos se disputan el control territorial y las rentas criminales emanadas de la minería ilegal, las extorsiones y el narcotráfico.

Después de lo acontecido, el Ejército realizó una revisión de los alrededores para constatar si pudiera haber más elementos explosivos sembrados, pero hasta ahora no han realizado ningún hallazgo.