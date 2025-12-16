En Valdivia, Antioquia, ELN baleó un camión e hirió a un menor de edad

La Séptima División del Ejército Nacional informó que miembros del ELN atacó ayer en la tarde “de manera indiscriminada mediante ráfagas de fusil y ametralladora a las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, que despliegan operaciones sobre el sector de La Paulina, jurisdicción de Valdivia, Antioquia”. Puede leer: Paro armado del Eln ya golpea al transporte de carga y pasajeros en Colombia; estas son las afectaciones y cierres viales El hecho ocurrió en uno de los sectores por donde pasa la vía que conecta a Medellín y Antioquia con la Costa Caribe.

Como consecuencia de este hostigamiento, según el Ejército, fue impactado un vehículo de carga pesada y un menor de edad resultó herido. Este fue atendido de manera rápida por la comunidad y fue llevado al hospital de Valdivia.

“Este hecho constituye una grave violación a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, al atentar contra la integridad de los miembros de la Fuerza Pública, transportadores y pobladores de este sector del norte del departamento de Antioquia”, agregaron desde el Ejército.

Además, señalaron que, seguirán con las operaciones militares contra los grupos armados que delinquen en la región. Y es que en sobre esa misma vía, menos de 24 horas antes, también criminales del ELN quemaron un bus intermunicipal que salió desde Barranquilla hacia Medellín con 18 pasajeros.

Por otro lado, en los últimos días también han aparecido banderas alusivas al ELN en las vías principales de Antioquia. En municipios como Caldas, al sur del Valle de Aburrá, y en la autopista Bello-Hatillo, en el norte. Siga leyendo: Así empoderó Petro a Zuleta para negociar con criminales Cabe mencionar que esta seguidilla de acciones que buscan amedrentar a la población se da luego del anuncio de un paro armado por parte del grupo Terrorista ELN de una duración de 72 horas desde este 14 de diciembre y que se extendería hasta el miércoles 17. Si bien los principales embates del paro se han sentido en el departamento del Cauca y en la Costa Caribe –donde se han hostigado estaciones de Policía y se han cerrado vías con posibles cilindros bomba– los coletazos también se han sentido en Antioquia.

