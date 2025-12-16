En Valdivia, Antioquia, ELN baleó un camión e hirió a un menor de edad

La Séptima División del Ejército Nacional informó que miembros del ELN atacó ayer en la tarde “de manera indiscriminada mediante ráfagas de fusil y ametralladora a las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, que despliegan operaciones sobre el sector de La Paulina, jurisdicción de Valdivia, Antioquia”.
El hecho ocurrió en uno de los sectores por donde pasa la vía que conecta a Medellín y Antioquia con la Costa Caribe.