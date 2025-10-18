A cuchilladas mataron a la influencer La Traviesa RP en una vía de Antioquia: exnovio dice que fue un atraco

A las urgencias de la Clínica Las Vegas, de Medellín, llegó un carro de aplicación que transportaba a una influenciadora a la que atacaron en cuatro oportunidades con un cuchillo. La persona que la trasladó a la mujer, quien a su vez sería su exnovio, aseguró que todo ocurrió en medio de un caso de hurto en la variante a Caldas, aunque las autoridades analizan todas las evidencias para esclarecer lo sucedido. El conductor llegó con esta influenciadora al centro asistencial a las 10:00 de la noche de este viernes, luego de los hechos registrados en el sector La Y, en las partidas hacia Amagá y La Pintada, en jurisdicción de Caldas. Al parecer ya se dirigían hacia el Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, donde residía la mujer, conocida en el mundo de las redes sociales como La Traviesa RP.

La influenciadora, cuyo nombre de pila era Estefanía Restrepo Valencia, de 26 años, se había encontrado con su excompañero sentimental en horas de la tarde, al parecer, para intentar recuperar la relación que había durado cuatro años y se acabó una semana antes por una infidelidad por parte de este conductor de aplicación. Después de haber compartido toda la tarde, al parecer sujetos en moto los habrían interceptado con el fin de hurtarles sus pertenencias y el presunto ladrón habría atacado a la mujer en el hombro izquierdo, en el cuello y en un dedo, dejándola gravemente herida. Por su parte, a este conductor solo le propinaron una lesión superficial en su brazo izquierdo. Entérese: Mujer fue asesinada a tiros, al parecer por su expareja, en el barrio Santander en Medellín Estefanía alcanzó a recibir atención por parte del personal médico, pero falleció antes de que se le pudiera realizar una cirugía para salvarle la vida. Al hombre también se le hizo una curación en su brazo y las autoridades comenzaron el proceso investigativo para esclarecer plenamente si el crimen se debió a un hurto, como dice el testigo, o si obedeció a otras circunstancias.

Lo primero que hicieron fue incautar los dos teléfonos celulares que tenía el conductor, uno de uso personal y el otro con el cual trabajaba para las distintas aplicaciones de transporte. También encontraron el móvil de la influenciadora, en el que también están analizando todas las pistas para establecer qué había sucedido con ella. También se hizo un análisis al vehículo en cuestión, en el que encontraron varias manchas de sangre en el asiento del copiloto y el techo en este mismo lugar. Así mismo, en el sitio en el cual el conductor aseguró que habían ocurrido los hechos encontraron cámaras de seguridad que son analizadas para saber cómo ocurrió este asesinato. Le puede interesar: Estrangularon a una mujer en un cambuche a un lado del río Medellín, en Bello La Traviesa RP se dedicaba a realizar videos de entretenimiento en las redes sociales desde hace cuatro años. Entre los videos que difundía en sus redes sociales, hacía contenidos en los que ofrecería dinero a parejas que encontraba en la calle para que se besaran. También hacía videos de humor y de bromas, algunos de ellos con el hombre que la llevó al centro asistencial. De acuerdo con sus registros en Facebook, la mujer tenía más de 216.000 seguidores y en TikTok contaba con 27.000 personas que disfrutaban con sus contenidos, los cuales publicaba, en promedio, cada dos días.