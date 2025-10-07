Estrangularon a una mujer en un cambuche a un lado del río Medellín, en Bello

Un hombre en situación de calle llegó de trabajar a su cambuche, en un costado del río Medellín, a la altura de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, de Bello. A pocos metros de la entrada se encontró el cuerpo de una mujer, a la cual estrangularon y golpearon hasta ocasionarle la muerte.
El hallazgo se registró en la diagonal 45 (avenida Regional) con la avenida 39, en el barrio Niquía, de Bello, cuando este hombre alertó de lo que había ocurrido con esta mujer, por lo que las autoridades llegaron al sitio y se encontraron con que no había nada qué hacer por ella.