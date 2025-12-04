Así fue la asistencia de Jorge Carrascal para que Flamengo saliera campeón del Brasileirão

El Flamengo se coronó el miércoles en la noche campeón del Brasileirão al vencer 1-0 al Ceará en el Maracaná, con gol del extremo Samuel Lino y tras asistencia del colombiano Jorge Carrascal, una de las figuras del compromiso. De esta manera, su equipo completó un histórico doblete después de ganar el sábado pasado la Copa Libertadores.
Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el propio Flamengo de 2019 y el Botafogo de 2024 habían conquistado el título nacional y el continental en una misma temporada.
“Dentro de unos años, (los jugadores) lo verán, verán lo que han hecho. Son eternos”, festejó el entrenador rubro-negro, Filipe Luís, en rueda de prensa. “Estoy muy orgulloso”.
Lea: Jorge Carrascal se unió a la lista de colombianos que han ganado Libertadores con clubes extranjeros
Fichado este año por una cifra récord, Lino marcó en el minuto 37 tras un pase profundo de Carrascal.
El equipo carioca llegó a 78 puntos, cinco más que el Palmeiras, con una jornada por disputar. El Verdão venció 3-0 al Atlético Mineiro como visitante.
Es el octavo título de liga del Flamengo (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 y ahora 2025), el club más popular de Brasil. Iguala en la lista de campeones históricos al Santos y solo queda detrás del Palmeiras, que tiene 12 coronas.