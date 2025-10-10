Mujer fue asesinada a tiros, al parecer por su expareja, en el barrio Santander en Medellín

Un nuevo hecho de sangre cuya víctima es una mujer ocurrió en el noroccidente de Medellín en la madrugada de este viernes 10 de octubre.





Según conoció EL COLOMBIANO, al interior de una vivienda de la carrera 79 con calle 111 del barrio Santander fue asesinada María Fernanda Agudelo Torres, de 26 años de edad, al parecer a manos de su excompañero sentimental.





De acuerdo a lo informado por los testigos del hecho, la mujer se encontraba al interior de la vivienda junto a su hijo de siete años. Hasta allí habría llegado la expareja de la mujer con quien habría sostenido una fuerte discusión.

Posteriormente, durante el altercado, se escucharon varias detonaciones y momentos después se vio al sujeto salir al parecer armado con una pistola y huyendo en una motocicleta de placas NOK62G.

Los allegados de la mujer, al revisar la vivienda, la encontraron con por lo menos tres heridas mortales. Infortunadamente poco pudieron hacer pues ya se hallaba sin signos vitales.