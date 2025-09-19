El terror se toma las calles de Pueblorrico en el 12° Festival de Cine del Suroeste antioqueño

El séptimo arte se tomó el Suroeste antioqueño. Esta semana el municipio de Pueblorrico se convirtió en el anfitrión de la décimo segunda versión del Festival de Cine del Suroeste antioqueño, que este año se ha volcado a explorar la forma en la que los cineastas colombianos han abordado la temática del terror.
Además de divulgar y exaltar las historias que han retratado el miedo, el festival se ha propuesto hacer un viaje exploratorio a través de las raíces y la forma en la que las historias de terror hablan de la identidad cultural en el país.
Dentro de las principales películas que este año hacen parte de la programación se encuentran Alguien mató algo de Jorge Navas, Mi Bestia de Camila Beltrán, El Páramo de Jaime Osorio Márquez, Pura Sangre de Luis Ospina y La Llorona de Andrés Navias, entre otras.