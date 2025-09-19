El terror se toma las calles de Pueblorrico en el 12° Festival de Cine del Suroeste antioqueño

El séptimo arte se tomó el Suroeste antioqueño. Esta semana el municipio de Pueblorrico se convirtió en el anfitrión de la décimo segunda versión del Festival de Cine del Suroeste antioqueño, que este año se ha volcado a explorar la forma en la que los cineastas colombianos han abordado la temática del terror. Además de divulgar y exaltar las historias que han retratado el miedo, el festival se ha propuesto hacer un viaje exploratorio a través de las raíces y la forma en la que las historias de terror hablan de la identidad cultural en el país. Lea también: Vuelve la Fiesta del Cine con boletas entre 6.000 y 9.000 pesos, ¿cuándo y dónde comprarlas? Dentro de las principales películas que este año hacen parte de la programación se encuentran Alguien mató algo de Jorge Navas, Mi Bestia de Camila Beltrán, El Páramo de Jaime Osorio Márquez, Pura Sangre de Luis Ospina y La Llorona de Andrés Navias, entre otras.

De igual forma, en la edición de este año, el festival realizará un homenaje al legado del fotógrafo Rubén Darío Herrera Rendón, fundador del festival y uno de los gestores culturales más importantes en la historia del municipio de Pueblorrico. Además de las proyecciones, la programación incluye igualmente talleres, conversatorios y estímulos a la actividad cinematográfica, entre ellos una serie de premios al mejor corto, documental y producción regional. Le puede interesar: Ella, una mirada ancestral, el documental sobre el hallazgo de una mujer de casi dos mil años en Envigado Si bien la programación del festival ya comenzó desde el pasado martes 16 de septiembre, para este fin de semana todavía hay oportunidad de participar de múltiples eventos.