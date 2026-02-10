¿Cuánto ganaron los bailarines disfrazados de arbustos en el show de Bad Bunny en el Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl dejó postales memorables: “la Casita”, invitados sorpresa y una puesta en escena cargada de referencias a Puerto Rico. Pero, más allá de las estrellas, hubo un grupo que llamó especialmente la atención: los bailarines disfrazados de árboles y arbustos que se movían por todo el escenario.
Casi 48 horas después del evento, comenzaron a conocerse los detalles detrás de cámaras, incluyendo cuánto cobraron y qué requisitos debieron cumplir quienes dieron vida a la “flora” del show.