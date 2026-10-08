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Fábrica de Licores de Antioquia rompe paradigmas y lanza un ron para “disfrutarlo de nuevas maneras”

La FLA lanzó el Bufón del Zacatín, un nuevo licor de ron de caña con 3 años de añejamiento y menor graduación alcohólica, diseñado para conquistar al público joven con un empaque lúdico.

  • Luis Fernando Begué, gerente de la FLA, explica que el nuevo producto tiene una combinación de aromas y sabores que da como resultado un licor de ron suave, equilibrado y versátil. Foto: Cortesía
    Luis Fernando Begué, gerente de la FLA, explica que el nuevo producto tiene una combinación de aromas y sabores que da como resultado un licor de ron suave, equilibrado y versátil. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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El ron es uno de esos tragos tradicionales y exquisitos, de paladares finos. Si bien las tendencias de consumo de las personas más jóvenes han variado, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) busca romper ese paradigma con un nuevo producto, divertido, fresco y ligero, que ya está dando de qué hablar.

Se trata del Bufón del Zacatín, la nueva marca de la empresa licores antioqueña que se enfoca en un público contemporáneo a través de un licor de ron destilado del jugo de la caña, añejado por 3 años y con una graduación alcohólica más baja.

De entrada, el nombre del nuevo producto seduce: Zacatín fue el nombre de la primera empresa de licores que llegó a Antioquia, en 1919.

Por eso, comentan las directivas de la FLA, el licor que están lanzando está inspirado en ese espíritu alegre y descomplicado que se vive en las bodegas de ron de la compañía adscrita a la Gobernación de Antioquia.

Para Luis Fernando Begué, gerente de la FLA, hay una combinación de aromas y sabores, en este producto, que da como resultado un licor de ron suave, equilibrado y versátil.

“Bufón del Zacatín representa la capacidad de la FLA de mirar hacia su historia para crear productos que conecten con nuevas generaciones y con nuevas formas de disfrutar nuestros rones. Conserva nuestro legado y, al mismo tiempo, propone una experiencia novedosa, versátil y contemporánea”, agrega Begué.

Además de la innovación del sabor, con el que buscan que nuevas generaciones se conecten con la tradición mediante sabores frescos, ampliar las ocasiones de consumo y ofrecer nuevas maneras de disfrutar el ron, la novedad también está en el diseño de su botella, que incorpora elementos que evocan las prendas y la estética característica de un bufón.

También, la etiqueta incluye algunos de los sobrenombres de servidores que han hecho parte de la historia de la FLA, una empresa pública que genera excedentes a la Administración Seccional. Precisamente, las directivas detallaron que el empaque trae un homenaje a quienes han construido la historia de la Fábrica

“Uno de los detalles más llamativos está en el diseño de la tapa, que reinterpreta la forma de un ‘toma todo’ o también conocido como pirinola, un elemento que aporta un carácter lúdico y distintivo a esta nueva propuesta que invita a la diversión”, concluyen las directivas de la FLA.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué tipo de licor es el Bufón del Zacatín?
Es un licor de ron elaborado por la FLA a partir del jugo de caña destilado, con 3 años de añejamiento y una graduación alcohólica reducida.
¿Por qué se llama Bufón del Zacatín el nuevo ron de la FLA?
Rinde tributo a “Zacatín”, la primera empresa de licores de Antioquia fundada en 1919, combinado con un concepto lúdico e inspirador.
¿Qué novedad tiene la botella del Bufón del Zacatín?
Incluye una tapa diseñada como pirinola (“toma todo”) y una etiqueta que rinde homenaje a servidores históricos de la FLA.
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