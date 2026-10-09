Navi Pillay gana el Nobel de Paz: la jueza que impulsó el reconocimiento de la violación como crimen de guerra

El Comité Noruego del Nobel reconoció este viernes con el premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).
“El Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo”, ha dicho el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, antes de destacar su labor a la hora de avanzar para que los responsables de “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio” sean llevados ante los tribunales.
“El compromiso de Navi Pillay con los principios legales universales y su firme brújula moral son constantes en su larga carrera”, ha destacado, antes de recordar que fue una abogada y “pionera legal” durante el Apartheid en Sudáfrica, “haciendo frente a una discriminación estructural profunda, segregación y exclusión”.