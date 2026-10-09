Navi Pillay gana el Nobel de Paz: la jueza que impulsó el reconocimiento de la violación como crimen de guerra

El Comité Noruego del Nobel reconoció este viernes con el premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI). “El Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo”, ha dicho el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, antes de destacar su labor a la hora de avanzar para que los responsables de “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio” sean llevados ante los tribunales. “El compromiso de Navi Pillay con los principios legales universales y su firme brújula moral son constantes en su larga carrera”, ha destacado, antes de recordar que fue una abogada y “pionera legal” durante el Apartheid en Sudáfrica, “haciendo frente a una discriminación estructural profunda, segregación y exclusión”.

Frydnes destacó el “hilo” que conecta su labor inicial en defensa del líder contra el Apartheid Nelson Mandela con “su papel como jueza en algunos casos judiciales internacionales clave” en los últimos años, habiendo sido jueza del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza el TPI, además de ocupar el citado cargo en la ONU entre 2008 y 2014. Pillay, quien entre 2021 y 2025 fue presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargada de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, es en la actualidad jueza ‘ad hoc’ en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine. “En casos históricos ante tribunales internacionales, ha demostrado que las medidas jurídicas pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia”, ha destacado Frydnes, quien ha ahondado en que Pillay “también ha contribuido a fortalecer las instituciones del Derecho Internacional”. “Su independencia, experiencia y firmeza la han convertido en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo”, ha añadido.

Navi Pillay ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de la justicia internacional. Su trayectoria incluye su labor en tribunales internacionales y su paso por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. FOTO: AFP.