Fomag tiene nuevo operador para la dispensación de medicamentos en Antioquia: ¿de quién se trata?

La medida beneficia a 97.044 afiliados, entre maestros y sus núcleos familiares , y hace parte del plan de fortalecimiento de la red farmacéutica del fondo, cuyo objetivo es mejorar cobertura en la entrega de tratamientos médicos.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció que, desde el jueves, 8 de enero, la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan) es la nueva encargada de la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los docentes y sus familias afiliadas en el departamento.

Según informó el Fomag, la decisión responde a las reiteradas quejas de los usuarios frente al anterior gestor del servicio, relacionadas principalmente con retrasos y dificultades en el acceso a los medicamentos.

Con la entrada de Cohan, el fondo espera optimizar los procesos de dispensación y garantizar un servicio más eficiente. Para reclamar los medicamentos, los usuarios deberán presentar documento de identidad, fórmula médica vigente y, en caso de ser requerido, la historia clínica.

Es de anotar que Cohan tiene 11 puntos de atención propios en el departamento y tiene convenio con hospitales en los 125 municipios de Antioquia. Los puntos de atención funcionan de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía. Los usuarios podrán solicitar también su turno de manera virtual.