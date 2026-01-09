x

Fomag tiene nuevo operador para la dispensación de medicamentos en Antioquia: ¿de quién se trata?

La medida busca beneficiar a más de 97 mil afiliados y hacerle frente a las quejas relacionadas con retrasos que había con el operador anterior. Aquí los detalles.

  • El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) indicó que espera optimizar los procesos de dispensación y garantizar un servicio más eficiente en Antioquia. FOTO: Manuel Saldarriaga
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 10 horas
bookmark

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció que, desde el jueves, 8 de enero, la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan) es la nueva encargada de la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los docentes y sus familias afiliadas en el departamento.

Entérese: El Fomag le debe más de $4.000 millones al hospital Alma Máter, que tuvo que suspender la atención a docentes

La medida beneficia a 97.044 afiliados, entre maestros y sus núcleos familiares, y hace parte del plan de fortalecimiento de la red farmacéutica del fondo, cuyo objetivo es mejorar cobertura en la entrega de tratamientos médicos.

Según informó el Fomag, la decisión responde a las reiteradas quejas de los usuarios frente al anterior gestor del servicio, relacionadas principalmente con retrasos y dificultades en el acceso a los medicamentos.

Con la entrada de Cohan, el fondo espera optimizar los procesos de dispensación y garantizar un servicio más eficiente. Para reclamar los medicamentos, los usuarios deberán presentar documento de identidad, fórmula médica vigente y, en caso de ser requerido, la historia clínica.

Le puede interesar: Fomag, bajo medida cautelar hasta diciembre por deficiencias en prestación de servicios a maestros

Es de anotar que Cohan tiene 11 puntos de atención propios en el departamento y tiene convenio con hospitales en los 125 municipios de Antioquia. Los puntos de atención funcionan de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía. Los usuarios podrán solicitar también su turno de manera virtual.

