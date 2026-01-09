Fomag tiene nuevo operador para la dispensación de medicamentos en Antioquia: ¿de quién se trata?

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunció que, desde el jueves, 8 de enero, la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan) es la nueva encargada de la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los docentes y sus familias afiliadas en el departamento.
La medida beneficia a 97.044 afiliados, entre maestros y sus núcleos familiares, y hace parte del plan de fortalecimiento de la red farmacéutica del fondo, cuyo objetivo es mejorar cobertura en la entrega de tratamientos médicos.