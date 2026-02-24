"Soy el único responsable": así fue la caída de Uriel Barreto y su estafa de $16.000 millones en Bogotá

Las autoridades investigan en Bogotá una estafa a través de una supuesta cooperativa financiera que habría afectado a más de 120 personas y dejado pérdidas cercanas a los 16.000 millones de pesos.
El caso, revelado por El Tiempo, salió a la luz tras la extraña desaparición de Uriel Andrés Barreto Díaz, conocido como Junior, señalado por las víctimas como el principal responsable del esquema.
La denuncia, considerada por los afectados como una de las estafas financieras más grandes de los últimos años en la capital, cobró fuerza luego de que Barreto desapareciera el 19 de enero de 2026, tras salir del centro comercial Titán Plaza, en el occidente de Bogotá, hacia las 6:30 p. m.