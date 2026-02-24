x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

400 veces fiel: la hazaña histórica de Diego Chará en la MLS

El futbolista colombiano estuvo presente en el debut de Portland Timbers ante Columbus Crew. Su equipo ganó 3-2.

  • El futbolista colombiano Diego Chará, de 39 años, es ídolo en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos. Foto: tomada del x de @DiegoChara21
    El futbolista colombiano Diego Chará, de 39 años, es ídolo en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos. Foto: tomada del x de @DiegoChara21
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

No es común que, en el fútbol moderno, donde los futbolistas van y vienen de un lugar a otro cada seis meses o cada año, un jugador logre disputar 400 partidos con un mismo equipo. Hacerlo demanda, mínimo, estar una década jugando para el mismo club.

Lo han logrado, en el mundo, jugadores como Lionel Messi con el Barcelona (jugó 778 partidos en 17 temporadas), Francesco Totti en La Roma (estuvo en 785 duelos en 25 campañas) y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid (disputó 438 encuentros en nueve años).

Le puede interesar: ¿James egoísta? Director deportivo de Minnesota United lanza crítica al colombiano al que ve como un “supersuplente”

Sin embargo, no es habitual que un futbolista colombiano lo consiga. Nuestro país es, por naturaleza, exportador. Colombia es la tercera nación que más jugadores vende al extranjero en Suramérica, detrás de Argentina y Brasil. Muchos de ellos, por lo general, cambian de equipos de manera frecuente. Diego Chará hermano de Yimmy, capitán del Junior, consiguió el fin de semana pasado llegar a 400 duelos con el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos.

¿Por qué Diego Chará impuso un nuevo récord en la MLS de Estados Unidos?

Diego Chará, un volante nacido en Cali hace 39 años, no solo es el primer colombiano que logra disputar 400 partidos, en 16 temporadas consecutivas con un mismo equipo, en la Liga de la Unión Americana, durante el triunfo 3-2 de Portland Timbers ante Columbus Crew. Es el único, de cualquier nacionalidad, que tiene ese registro.

Ni Landon Donovan, uno de los estandartes del balompié norteamericano en lo que va del Siglo XXI, sumó tantos encuentros con un solo equipo: el futbolista, que es ídolo en Los Angeles Galaxy, disputó 310 encuentros con ese elenco de California.

“Estoy contento por este logro que alcanzo en mi carrera con la camiseta de los Portland Timbers. Esta mención individual de alcanzar 400 partidos con un mismo equipo ha sido especial para mí y mi familia”, aseguró el futbolista colombiano, que llegó a ese equipo en 2011, después de su paso por el Deportes Quindío, América de Cali y Deportes Tolima.

¿Cómo fue la celebración para Diego Chará?

Lo que ha hecho Diego Chará en los 484 partidos disputados con el elenco verde lo convirtió en ídolo. Hasta el momento suma 13 goles y 26 asistencias. Por eso, desde hace unos años es el capitán de ese club. El fin de semana, en el duelo contra Columbus Crew, el vallecaucano se robó todos los focos desde antes del inicio del duelo.

Cuando salió a la cancha del estadio Providence Park de Portland, la gente lo aplaudió, las cámaras se enfocaron en él y lo que hacía. La celebración de su registro se dio, además, en el marco del festejo de la Noche de la Excelencia Negra en el escenario de su equipo.

Esa es una celebración que forma parte del mes de la historia negra, una celebración instaurada en Estados Unidos desde 1970 para conmemorar la historia de las personas afro y el impacto que han tenido en el desarrollo de la sociedad estadounidense. En 1926, cuando Carter Woodson y la Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Negra tuvieron la idea, se instauró una semana, pero 50 años se decidió que entre el primero de febrero y el primero de marzo se haría la comemoración.

Chará, de ascendencia afro en Colombia, estableció su nuevo registro en medio de ese festejo en el estadio de su equipo. Además, se convirtió en el segundo jugador colombiano que llega a esa cifra con un club del extranjero. El anterior es Iván Ramiro Córdoba, quien disputó 455 encuentros con el Inter de Milán de Italia.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida