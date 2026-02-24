400 veces fiel: la hazaña histórica de Diego Chará en la MLS

No es común que, en el fútbol moderno, donde los futbolistas van y vienen de un lugar a otro cada seis meses o cada año, un jugador logre disputar 400 partidos con un mismo equipo. Hacerlo demanda, mínimo, estar una década jugando para el mismo club.
Lo han logrado, en el mundo, jugadores como Lionel Messi con el Barcelona (jugó 778 partidos en 17 temporadas), Francesco Totti en La Roma (estuvo en 785 duelos en 25 campañas) y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid (disputó 438 encuentros en nueve años).
Sin embargo, no es habitual que un futbolista colombiano lo consiga. Nuestro país es, por naturaleza, exportador. Colombia es la tercera nación que más jugadores vende al extranjero en Suramérica, detrás de Argentina y Brasil. Muchos de ellos, por lo general, cambian de equipos de manera frecuente. Diego Chará –hermano de Yimmy, capitán del Junior–, consiguió el fin de semana pasado llegar a 400 duelos con el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos.