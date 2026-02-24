400 veces fiel: la hazaña histórica de Diego Chará en la MLS

¿Por qué Diego Chará impuso un nuevo récord en la MLS de Estados Unidos?

Diego Chará, un volante nacido en Cali hace 39 años, no solo es el primer colombiano que logra disputar 400 partidos, en 16 temporadas consecutivas con un mismo equipo, en la Liga de la Unión Americana, durante el triunfo 3-2 de Portland Timbers ante Columbus Crew. Es el único, de cualquier nacionalidad, que tiene ese registro.

Ni Landon Donovan, uno de los estandartes del balompié norteamericano en lo que va del Siglo XXI, sumó tantos encuentros con un solo equipo: el futbolista, que es ídolo en Los Angeles Galaxy, disputó 310 encuentros con ese elenco de California. “Estoy contento por este logro que alcanzo en mi carrera con la camiseta de los Portland Timbers. Esta mención individual de alcanzar 400 partidos con un mismo equipo ha sido especial para mí y mi familia”, aseguró el futbolista colombiano, que llegó a ese equipo en 2011, después de su paso por el Deportes Quindío, América de Cali y Deportes Tolima.

¿Cómo fue la celebración para Diego Chará?

Lo que ha hecho Diego Chará en los 484 partidos disputados con el elenco verde lo convirtió en ídolo. Hasta el momento suma 13 goles y 26 asistencias. Por eso, desde hace unos años es el capitán de ese club. El fin de semana, en el duelo contra Columbus Crew, el vallecaucano se robó todos los focos desde antes del inicio del duelo.

Cuando salió a la cancha del estadio Providence Park de Portland, la gente lo aplaudió, las cámaras se enfocaron en él y lo que hacía. La celebración de su registro se dio, además, en el marco del festejo de la Noche de la Excelencia Negra en el escenario de su equipo. Esa es una celebración que forma parte del mes de la historia negra, una celebración instaurada en Estados Unidos desde 1970 para conmemorar la historia de las personas afro y el impacto que han tenido en el desarrollo de la sociedad estadounidense. En 1926, cuando Carter Woodson y la Asociación para el Estudio de la Vida y la Historia Negra tuvieron la idea, se instauró una semana, pero 50 años se decidió que entre el primero de febrero y el primero de marzo se haría la comemoración.