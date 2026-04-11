¡Escandaloso! Detectan más de 40 fraudes en examen de admisión de la Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia (UdeA) informó recientemente de una preocupante racha de fraudes en uno de los exámenes de admisión más importantes de la institución de educación superior. Según detalló la Alma Mater, durante la prueba de admisión de la Facultad de Medicina llevada a cabo este 10 de abril –para obtener alguno de los cupos para alguna de las 46 especializaciones, 4 maestrías y un doctorado que ofrece esta entidad– se identificaron más de 40 casos de irregularidades evidentes realizadas por algunos aspirantes. La Universidad detalló que los monitores a cargo de vigilar la prueba detectaron el uso de dispositivos tecnológicos y mecanismos no autorizados, tales como auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares y gafas inteligentes, con el propósito de obtener ventajas indebidas en el desarrollo del examen. Lea también: La Universidad de Antioquia hace parte del primer gran estudio sobre demencia de Latinoamérica “Asimismo, se evidenció el uso de un ‘modus operandi’ basado en códigos de vestuario, que incluían comandos específicos relacionados con prendas como brasieres, camisetas o chaquetas, entre otros. El porte y uso de estos elementos, previamente advertido en las comunicaciones oficiales y en la resolución de apertura del proceso, conlleva la anulación inmediata del examen, así como sanciones posteriores que pueden incluir un veto de presentación de hasta por 10 semestres y posibles acciones ante instancias legales externas”, explicó la UdeA. La Universidad explicó que, gracias a los estrictos controles de seguridad y a los mecanismos de vigilancia implementados, el equipo docente y logístico detectó estas situaciones. “Estos hechos constituyen una vulneración grave a los principios de transparencia, equidad y mérito que rigen la admisión. En consecuencia, la Facultad procedió a la anulación de la prueba en presencia de los aspirantes involucrados”, añadió. A pesar de estas situaciones, la Facultad valoró y exaltó el compromiso ético de la gran mayoría de los 3.700 aspirantes, incluso internacionales, quienes asumieron la jornada con honestidad. Lea también: Universidad de Antioquia inicia proceso para elegir a su nuevo rector “Estos casos de fraude son una lamentable excepcionalidad que no representa al colectivo de profesionales que aspira a la institución, ni a su misión de formar especialistas comprometidos con el cuidado y la protección de la vida”, detalló la entidad. Por último, la institución manifestó su profunda preocupación frente a este tipo de actuaciones, especialmente por tratarse de profesionales de la salud ya formados, llamados a ejercer bajo principios éticos y de responsabilidad social, lo que implica que su conducta podría derivar en revisiones por parte de las instancias encargadas de velar por el comportamiento ético en el ejercicio profesional. Asimismo, hizo un llamado a otras instituciones educativas del país a mantenerse alertas ante la existencia de redes y personas que promueven prácticas fraudulentas, exponiendo a los aspirantes a sanciones académicas y legales. El llamado tiene eco teniendo en cuenta que en redes sociales, se recordó que un hecho similar habría ocurrido en una universidad de la Costa Caribe colombiana.