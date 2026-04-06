Gobernación de Antioquia radica acción de nulidad contra resolución que da beneficios a cabecillas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció oficialmente a través de sus redes sociales que hoy lunes 6 de abril presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad -con solicitud de medida cautelar de urgencia- en contra de la resolución que expidió la Fiscalía General de la Nación para suspende las órdenes de captura de 23 cabecillas de la mesa de paz urbana del Gobierno Nacional encabezado por Gustavo Petro.
Desde el pasado 31 de marzo, el mandatario departamental había dicho que procedería con esta acción, con la que pretende evitar que los criminales no sean detenidos y salgan en libertad, y además, mantener el orden, teniendo en cuenta que dicha medida podría afectar sobremanera los intereses de seguridad en Antioquia.